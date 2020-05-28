Конгресмени вимагають роз'яснень з приводу рішення закупити несправні апарати ШВЛ у Росії

Глави декількох комітетів і підкомітетів Конгресу направили лист держсекретареві Майклу Помпео з вимогою надати роз'яснення про рішення президента Дональда Трампа закупити у Росії апарати штучної вентиляції легень, які не лише виявилися небезпечними для використання, але і були зроблені структурою компанії, щодо якої діють американські санкції.

Минулого тижня законодавці направили аналогічний лист президенту Трампу, висловивши серйозну стурбованість з приводу рішення витратити мільйони доларів з бюджету на ці апарати, а потім безкоштовно відправити в Росію повністю справні апарати, незважаючи на гостру потребу у них в США.

Ці помилкові рішення привели до даремної витрати мільйонів доларів з бюджету США

«Ці помилкові рішення привели до даремної витрати мільйонів доларів з бюджету США. Вони підривають наші інтереси у царині зовнішньої політики і національної безпеки і підривають здатність нашої країни боротися з кризою навколо коронавірусу», - зазначили автори листа.

Як повідомляється, апарати ШВЛ тієї ж моделі привели до пожеж у лікарнях Москви і Санкт-Петербурга, в результаті чого загинули шість пацієнтів з коронавірусом. Влада США підтвердила, що завезені з Росії апарати в країні не використовувалися.

За даними ЗМІ, багато хто з цих апаратів були поставлені Уральським приладобудівним заводом, що є частиною Концерну Радіоелектронні технології, щодо якого в липні 2014 року було запроваджено санкції у зв'язку з Україною і Кримом. Автори листа закликають Держдепартамент надати пояснювальні документи до 10 липня 2020 року.

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