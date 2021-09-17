В Конгресі США пропонують збільшити безпекову допомогу Україні до 300 млн дол

Законопроект про оборонний бюджет США на 2022 фінансовий рік, який перебуває на розгляді Палати представників США, передбачає надання 300 млн дол безпекової допомоги Україні, що включає збільшення програми на 50 млн дол.

Відповідний законопроект, який розглядає інша палата Конгресу США - Сенат - також містить положення про збільшення фінансування Ініціативи з безпекової допомоги Україні на 50 млн дол.

Посол України у США Оксана Маркарова подякувала конгресменам і сенаторам "за пропозицію збільшити розмір безпекової допомоги Україні до 300 млн. дол. в оборонному бюджеті США на 2022 рік (NDAA FY2022)"

У своєму дописі у соцмережах посадовиця висловила сподівання, що виділення цієї суми буде погоджене і затверджене обома палатами Конгресу США.

Як раніше повідомляв "Голос Америки", законопроект про оборонний бюджет США, який розглядає Палата представників, також містить вимогу до Пентагону впродовж 90 днів, після затвердження закону, подати звіт до Конгресу "про можливі варіанти того, як Сполучені Штати можуть підтримати уряд України у розв'язанні прогалин в протиповітряному та протиракетному захисті".

Видання Politico, з посиланням на співробітника Конгресу, заявляє, що може йтись про системи "Залізного куполу", які Сухопутні сили США заукпили в 2019 році. Таку систему використовує Ізраїль. В Білому домі не підтвердили цю інформацію.

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