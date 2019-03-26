У Конгресі заявили про здатність США запропонувати Європі альтернативу енергетичним ресурсам з Росії

Ми можемо завадити Путіну погрожувати безпеці наших партнерів у Європі, а також допомогти нашим союзникам покращити їхню власну енергетичну безпеку, щоб краще захистити себе від подібних негативних суб'єктів

США здатні запропонувати Європі альтернативу енергії з Росії і тим самим досягнути власних цілей щодо глобальної енергетичної безпеки. Про це йдеться у заяві конгресмена-республіканця Адама Кінзінгера щодо ухваленого Палатою представників Конгресу США законопроекту H.R. 1616, який покликаний підсилити енергетичну безпеку союзників США у Європі та обмежити їхню залежність від постачань енергетичних ресурсів із Росії. Кінзінгер є автором даного законопроекту.

"Російська Федерація, очолювана Володимиром Путіним, вже тривалий час використовує енергетичні ресурси як зброю для примусу країн Європи та маніпулювання ними. У міру зростання виробництва енергії в США ми маємо прекрасну нагоду підтримати наших союзників та запропонувати альтернативу російському контролю над джерелами енергії. З допомогою США ми можемо завадити Путіну погрожувати безпеці наших партнерів у Європі, а також допомогти нашим союзникам покращити їхню власну енергетичну безпеку, щоб краще захистити себе від подібних негативних суб'єктів", - відзначив американський законодавець.

Раніше Палата представників Конгресу США ухвалила законопроект, покликаний зробити пріоритетом для політики США покращення координації різних урядових служб, спрямовану на те, щоб заохотити країни Європи та Євразії "диверсифікувати їхні енегетичні джерела та шлях їхнього постачання, посилити енергетичну безпеку в регіоні та допомогти США досягнути їхніх цілей у царині глобальної енергетичної безпеки".

На відповідні цілі до 2024-го року пропонується виділити не більше одного мільярда доларів. Ці кошти зокрема пропонується використати, "щоб підтримати приватні інвестиції у проекти, які диверсифікують джерела енергії та інфраструктуру передачі енергетичних ресурсів у країнах Центральної та Східної Європи та покращують інтеграцію ринку енергетичних ресурсів у цих країнах".

Надалі законопроект має пройти схвалення у Сенаті США та бути підписаним президентом США.

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