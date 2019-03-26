Командувач ВМС США у Європі та Африці закликав Росію до негайного звільнення українських моряків

Спроба Росії перебрати контроль над Азовським морем є одним із найяскравіших прикладів агресивності Росії. Про це заявив адмірал флоту США Джеймс Фоґґо, командувач ВМС США у Європі та Африці, коментуючи власну участь у Мюнхенській конференції з безпеки та ситуацію з безпекою у Європі та Африці. Фоґґо закликав Росію негайно звільнити захоплених в Азовському морі українських моряків.

Адмірал флоту США заявив, що Росія щодня стає агресивнішою.

"Протягом останніх 5 років Росія намагалася перекроїти кордони за допомогою сили та здійснила досить значне військове посилення. Найбільшими прикладами цього є незаконна анексія Росією Криму, відібраного в України, та їхня спроба перебрати контроль над Азовським морем. Мене це непокоїть", - заявив адмірал ВМС США.

Від Арктики до Чорного моря та східної частини Середземноморського регіону дії та заяви Росії стали більш провокативними

Американський військовий відзначив, що Росія намагається контролювати Азовське море не лише за допомогою перешкоджання доступу до нього Україні, але й обмежуючи доступ вантажним суднам із інших частин світу.

Раніше у березні Сполучені Штати, країни ЄС та Канада запровадили скоординовані санкції проти осіб, залучених до нападу на три українські судна поруч із Керченською протокою 25-го листопада минулого року.

Державний департамент США тоді назвав атаку небезпечною ескалацією та порушенням міжнародного права і закликав Росію негайно повернути судна та членів екіпажу і поважати свободу мореплавства в Керченській протоці та в Азовському морі.

Між тим адмірал Фоґґо звертає увагу на зростання "словесних погроз" із боку Росії.

На думку Фоґґо, агресія Росії стосується не лише України, а є "загрозою регіону, Європі та США і стабільності міжнародного порядку"

"Росія погрожує завдати ударів проти американських об'єктів, загрожує кораблям у Північному морі, Арктичному океані, якщо Росія не отримуватиме попереджень за 45 днів щодо наміру пройти Північно-Західним проходом. Це просто не відповідає Конвенції ООН з морського права у питанні безперешкодного плавання. Тож від Арктики до Чорного моря та східної частини Середземноморського регіону дії та заяви Росії стали більш провокативними", - наголосив Фоґґо.

Офіційний Twitter ВМС США у Європі та Африці також відзначив, що, на думку Фоґґо, агресія Росії стосується не лише України, а є "загрозою регіону, Європі та США і стабільності міжнародного порядку".

Фоґґо закликав "обидві сторони" до стриманості в Азовському морі, а Росію - до "негайного звільнення захоплених українських моряків"

"Дії Росії, спрямовані на перешкоджання судноплавству у таких місцях, як Азовське море, підривають та дестабілізують Україну та порушують міжнародні норми та стандарти поведінки", - сказав Фоґґо.

Військовий звернув увагу на порушення Росією угод з Україною щодо судноплавства в Азовському морі. При цьому Фоґґо закликав "обидві сторони" до стриманості, а Росію - до "негайного звільнення захоплених українських моряків"

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