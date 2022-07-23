Чи може Конгрес США визнати РФ спонсоркою тероризму? І чи потрібно це Україні? Думки експертів.

Видання Politico, посилаючись на власні джерела повідомило, що спікерка Палати представників Ненсі Пелосі звернулася до держсекретаря США Ентоні Блінкена із закликом визнати РФ державою, яка спонсорує тероризм. Як стверджує видання,

“Якщо Конгрес проголосує за це, а Білий дім не підпише, – то жодного результату не буде. Це буде заява, моральна позиція, але вона не матиме законодавчої сили”.

демократка зазначила: “Якщо Держсекретар не скористається повноваженнями, делегованими йому Конгресом для такого визнання, це зроблять самі законодавці”.

Голос Америки поспілкувався із політичними експертами та авторами резолюції в американському Сенаті і спробував дізнатись чи має Конгрес достатньо повноважень щоб самостійно визнати Росію спонсоркою тероризму.

Документ про визнання Росії державою-спонсором тероризму наразі існує у формі резолюції, яка закликає Держдеп зробити відповідне визначення. Однак формат резолюції не має жодної дії окрім формального оголошення позиції Конгресу, пояснює Голосу Америки старший науковий співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики, Стівен Бланк.

За словами Бланка навіть, якщо Конгрес вирішить переоформити цю резолюцію в законопроект і проголосує за нього обома палатами, щоб він набув чинності його має підписати президен США. Останнє слово завжди залишатиметься за адміністрацією американського президента, наголошує експерт.

“Конгрес може натиснути на Державний департамент, щоб останній почав діяти. Конгрес може сказати Держдепу: у вас є 30, 60, абощо, - днів, щоб це зробити, а якщо ви цього не зробите, то ми скличемо слухання, і будемо ставити вам різні питання, які вам не сподобаються”.

Конгрес - це законодавча гілка, а адміністрація президента - це виконавча гілка влади. Відтак Конгрес не може перебрати на себе зобов’язання іншої гілки влади, підсумовує Бланк.

“Якщо виконавча гілка влади, окремою частиною якої є Державний департамент, заявить, що Росія є терористичною державою згідно із законодавством США і тому ми робимо наступні кроки, як зазначено в законі - тоді це потягне за собою санкції та інші покарання. А от якщо Конгрес проголосує за це, а Білий дім не підпише – то жодного результату не буде. Це буде заява, моральна позиція, але вона не матиме законодавчої сили”, - пояснив Стівен Бланк у коментарі для Голосу Америки.

Водночас, за словами Мелінди Герінг із Атлантичної ради, дослідницького центру у Вашингтоні, Конгрес хоч і не може одноосібно імплементувати законодавчі ініціативи, - він може чинити тиск на Держдепартамент. Зокрема оформити законопроект в якому буде вказано конкретні терміни, протягом яких Держдеп має визнати РФ державою-спонсором тероризму.

“Якщо Державний департамент не зробить те, що Конгрес вважає за потрібне, тоді Конгрес може натиснути на Державний департамент, щоб останній почав діяти. Конгрес може сказати Держдепу: у вас є 30, 60, абощо, - днів, щоб це зробити, а якщо ви цього не зробите, то ми скличемо слухання, і будемо ставити вам різні питання, які вам не сподобаються”, - пояснює в коментарі для Голосу Америки, Мелінда Герінг, заступниця директора Євразійського центру Атлантичної ради.

Однак, навіть за умови визнання Вашингтоном Росії державою, яка спонсорує тероризм - це може мати негативний наслідки для України. Зокрема, це може ускладнити спрямування на користь України російських активів арештованих США.

“Визнання Росії державою-спонсором тероризму має і негативну сторону. Це ускладнить арешт російських активів. Це трохи складна юридична схема, - але це визнання позбавить Росію суверенного імунітету для її державних активів, які знаходяться в Сполучених Штатах. Тоді будь-хто зможе судитись за російські активи. А це ускладнює для України можливість напряму забирати російські активи. Тому що інші держави, інші компанії та підприємства також матимуть змогу втрутитись і вимагати ці активи для себе ”, - стверджує Мелінда Герінг.

Нагадаємо, що резолюція про визнанння РФ державою, яка спонсорує тероризм була представлена як в Палаті представників Конгресу так і в Сенаті США. В останньому, Комітет із міжнародних відносин вже погодив докумен, що дозволяє винести його на голосування. Авторами резолюції в Сенаті виступили демократ Річард Блюменталь та республіканець, Ліндсі Грем. Грем в коментарі для української служби Голосу Америки назвав визнання РФ спонсоркою тероризму приорітетом, який Вашингтон має закрити до кінця поточного року.

“Я вважаю, що є два найважливіші пункти, які ми маємо закрити до кінця 2022-го року, які стосуються України. По-перше, Сполучені Штати Америки мають визанати Росію державою, яка спонсорує тероризм. Кілька місяців тому, ми з моїм колегою із демократичної партії вже презентували відповідну резолюцію. Вона була одноголосно погоджена в комітеті із міжнародних відносин Сенату. Ми домагаємося фінального погодження. Наразі, є одна людина, яка знаходиться в опозиції до цієї резолюції, але я думаю, що це не стане проблемою”, - заявив республіканський Сенатор від штату Південна Кароліна спілкуючись із журналісткою Голосу Америки.

Раніше, в понеділок 18-го липня, перша леді України Олена Зеленська, під час візиту до Держдепартаменту, закликала очільника цього відомства Ентоні Блінкена визнати Росію державою-спонсоркою тероризму.

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