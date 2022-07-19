У Вашингтоні триває візит Першої леді України. Подробиці

У вівторок, 19 липня, перша леді України Олена Зеленська зустрінеться з першою леді США Джилл Байден у Білому домі, на запрошення якої вона й приїхала з візитом до Вашингтону.

Востаннє вони зустрічалися під час неоголошеного візиту Байден до Західної України, під час якого вони відвідали школу та приєдналися до дітей, які робили подарунки до Дня матері.

«Вона відвідала Україну в травні, щоб особисто побачити й поспілкуватися з тими, хто через війну втратив дім, близьких. Тепер моя черга говорити у США про українські потреби в нашому спротиві та боротьбі з агресором», - написала Перша леді України на свої сторінці у фейсбук.

Напередодні, 18 липня, Зеленська у Вашингтоні зустрілася з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Речник Державного департаменту Нед Прайс сказав, що Зеленська та Блінкен говорили про «величезні та зростаючі людські втрати від повномасштабного вторгнення Росії», і що Блінкен наголосив на зобов’язанні США підтримувати Україну.

«Держсекретар Блінкен високо оцінив роботу першої леді Зеленської щодо допомоги українцям, які постраждали від війни», - сказав Прайс на брифінгу у Державному департаменті. «Він повторив, що Сполучені Штати продовжуватимуть надавати підтримку, щоб допомогти Україні відповісти на значні економічні та гуманітарні виклики, з якими вона стикається, включаючи підтримку ініціативи першої леді щодо психічного здоров’я громадян, які постраждали від війни».

За повідомленням Посольства України в США, під час зустрічі з Державним секретарем Зеленська наголосила, «що саме в Україні сьогодні вирішується доля усього вільного світу, адже саме українці зі зброєю у руках захищають свободу та демократію».

Вона подякувала США за всеосяжну підтримку України, наголосила на масштабах воєнних злочинів росіян проти українського народу та закликала визнати Росію державою-спонсором тероризму. Крім того, повідомляє Посольство України на фейбсук, Перша леді говорила про важливість розвитку співпраці за такими напрямками, як реабілітація поранених українських військовослужбовців та освіта.

Позиція Державного секретаря Ентоні Блінкена «щодо того, що, цитую: «суверенна, незалежна Україна існуватиме набагато довше, ніж Путін», залишається незмінною», - написала Олена Зеленська на своїй сторінці у фейсбук.

У понеділок Перша леді, разом із українською громадою Сполучених Штатів, взяла участь у церемонії вшанування пам‘яті жертв Голодомору біля Меморіалу жертвам Голодомору в Україні 1932-1933 рр. у Вашингтоні.

«Відвідуючи це місце, - поділилася своїми враженням Перша леді - яке так перегукується з нашим трагічним сьогоденням, де Росія намагається вкотре знищити Україну, я отримала справжній промінчик світла – зустріч з українською громадою у США. Це люди, які й за тисячі кілометрів від батьківщини пам’ятають, хто вони, які знають мову, які в перших лавах, по-волонтерськи, відгукнулися на російський напад і кинулися допомагати батьківщині та співвітчизникам».

«Збереження історичної пам'яті українського народу, посилення солідарності світу з Україною, та максимально широке офіційне визнання Голодомору як геноциду українців радянським комуністичним режимом є одним із ключових пріоритетів України, адже непокаране зло завжди повертається і тоді історія повторюється», - наголошує дипломатичне представництво України.

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Крім того Перша леді зустрілася із адміністраторкою Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Самантою Пауер. Зеленська підкреслила, що дотепер, як й будучи представницею США в ООН під час початку російської агресії у 2014-му році, Пауер продовжує «називати речі своїми іменами».

«Вона свідчить, що агресор перетворює продовольство та глобальний голод на зброю, яку використовує у війні проти України», - написала Зеленська.

За її словами, вони говорили, зокрема, про психологічну допомогу в межах Національної програми психічного здоров’я та психосоціальної підтримки України.

«Разом маємо повернути українцям снагу та сили жити, вкрадені тим самим злодієм, про якого Саманта Пауер так правильно говорила у 2014-му», - написала Перша леді у фейсбук.

Крім того, ввечері у понеділок, у приміщенні Українського дому у Вашингтоні, Олена Зеленська зустрілася із жінкою та її 11-річними дітьми, які потрапили під російський ракетний обстріл на вокзалі в Краматорську. Жінка втратила ногу, її донька – обидві.

«Нині ця родина у США. Вона перша, якій допомогла Програма протезування, ініційована Українським домом у Вашингтоні та Посольством України у США», - написала Перша леді.

У розклад Зеленської також входить поїздка на Капітолійський пагорб у середу, щоб виступити перед законодавцями.

Деяка інформація для цього звіту надійшла від Associated Press.