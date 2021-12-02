У Конгресі США близькі до домовленості про тимчасове фінансування роботи уряду до 18 лютого

Американські законодавці досягли домовленості про тимчасове фінансування федеральних установ до 18 лютого, щоб запобігти призупиненню роботи уряду в ці вихідні. Про це повідомила у четвер голова Комітету з асигнувань Палати представників Роза Делауро.

«Була досягнуто угоди щодо резолюції про продовження фінансування», – йдеться у заяві Делауро.

За її словами, ініціатива буде передана до Палати представників, хоча поки неясно, коли вона буде винесена на розгляд конгресменів.

Лідер більшості в Палаті представників Стені Хойєр сказав, що дебати та голосування щодо заходу відбудуться у четвер.

До півночі п'ятниці Конгресу необхідно ухвалити законодавчі заходи, які забезпечать фінансування федерального уряду на тлі пандемії COVID-19, чергового сплеску захворюваності та побоювань з приводу появи нового штаму «Омікрон» у Сполучених Штатах.

Якщо Палата представників схвалить нову резолюцію, її передадуть на розгляд Сенату, а потім на підпис президенту Джо Байдену.

Проте група республіканців-консерваторів загрожує відкласти розгляд пропозиції в Сенаті через розпорядження Байдена про обов'язкову вакцинацію проти COVID-19. Це підвищує ймовірність того, що уряду доведеться призупинити роботу у вихідні, поки Сенат обговорюватиме питання про тимчасове фінансування.

Втім, лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл заявив у четвер вранці, що республіканці не блокуватимуть законопроект про тимчасове фінансування, додавши, що закриття уряду через незгоду з вимогами Білого дому щодо обов'язкової вакцинації COVID-19 не має сенсу.

"Ми не збираємося закривати уряд", - сказав Макконнелл в інтерв'ю телеканалу Fox News.

Урядовий шатдаун став би політичним провалом для обох партій, але насамперед для демократів, які мають невелику перевагу в обох палатах Конгресу.

Федеральний уряд також наближається до досягнення верхньої межі запозичень у 28,9 трильйона доларів, якої, за оцінками Міністерства фінансів, можуть досягнути вже до 15 грудня. Нездатність продовжити існуюче становище або підняти верхню межу запозичень вчасно може спричинити урядовий дефолт, що загрожує економічною катастрофою.

Той факт, що тимчасове фінансування продовжиться аж до середини лютого, означає, що у переговорах між законодавцями, які проходили за зачиненими дверима, перемогу здобули республіканці. Демократи наполягали на заході, який триватиме до кінця січня, тоді як республіканці вимагали продовжити термін закінчення тимчасового фінансування до лютого чи березня, щоб залишити витрати на рівні з адміністрацією попереднього президента, республіканця Дональда Трампа.

Між тим, як повідомляє видання The New York Times, деякі республіканці погрожують, що добиватимуться припинення роботи уряду через незгоду із вимогами адміністрації щодо вакцинації.

У статті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки", The New York Times.

Дивіться також: Блінкен - Кулебі: "Відданість США територіальній цілісності та суверенітету України, її незалежності, є непохитною."