В Сенаті США не змогли домовитись щодо заходів з уникнення дефолту та фінансування роботи уряду

Сенатори-республіканці заблокували розгляд законопроекту, який би продовжував фінансування роботи уряду до грудня а також усував обмеження на розмір боргу до кінця наступного року. Всі 50 сенаторів-республіканців проголосували проти законопроекту, прийнятому Палатою представників Конгресу США, де більшість контролює Демократична партія.

Для того, щоб уникнути часткового обмеження роботи уряду, Конгрес має затвердити продовження урядового фінансування до п'ятниці.

Міністр фінансів США Дженнет Єллен припустила можливість дефолту США за державним боргом вже у жовтні, якщо ліміт боргу не буде підвищено. Вона заявила, що дефолт може "занурити країну в рецесію".

Лідер демократів в Сенаті Чак Шумер після голосування заявив: "Республіканська партія стверджується як партія дефолту і народ Америки платитиме за це".

Лідер опозиційної Республіканської партії в Сенаті США Мітч Макконнел сказав, що республіканці не будуть голосувати за закон, який збільшує ліміт державного боргу США, однак готові підтримати продовження фінансування урядової роботи.

"Ми не надамо голоси республіканців за підняття ліміту боргу", - сказав Макконнелл в понеділок. В серпні 46 з 50 сенаторів-республіканців підписали лист в якому зауважили, що не підтримають збільшення ліміту.

В понеділок в Білому домі заявили, що президент США Джо Байден говорив з Шумером та спікеркою Палати представників США Ненсі Пелосі про те, "що роблять демократи, щоб уникнути порушення довіри та доступу до кредитів Сполученими Штатами, перед лицем безвідповідальності та перешкоджання з боку республіканців, які не дбають про наше економічне відновлення".

Питання збільшення ліміту державного боргу постає перед американським парламентом регулярно впродовж десятиліть і часто викликає запекле протистояння демократів та республіканців. Раніше кожне з цих протистоянь закінчувалось збільшенням ліміту боргу, або тимчасовим усуненням цього ліміту.

"Давайте чітко зазначимо. Країна не має оголошувати дефолт. Потрібно підняти ліміт боргу. Але, хто це робить, залежить від того, кого обирає американський народ", - заявляв Макконел виданню Punchbowl News минулого тижня.

В своєму листі до законодавців раніше цього місяця спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі назвала дефолт "економічною катастрофою".

Водочас, Конгрес розглядає дві ініціативи президента США Джо Байдена, спрямовані на підтримку економіки. Ініціативи включають пакет заходів на 1 трлн дол на розвиток інфраструктури та пакет обсягом 3,5 трлн дол на підтримку економіки. Республіканці закидають демократам бюджетну "безвідповідальність" з огляду на масштабні бюджетні ініціативи Байдена. Демократи ж вказують на пакет у 8 трлн дол, затверджений на підтримку економіки в часи пандемії за часів президентства республіканця Дональда Трампа.

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