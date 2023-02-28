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У Конгресі розглядають законопроєкт із заборони TikTok у США
Комітет із закордонних справ Палати представників США розглядає законопроєкт, який може надати президенту США повноваження заборонити китайський додаток соціальної мережі TikTok.
Якщо Комітет підтримає цей законопроєкт, у вівторок до кінця дня він може потрапити на голосування у Конгресі разом з низкою інших законопроєктів, пов’язаних з Китаєм, які є на порядку денному того дня.
У США занепокоєні, що Китай може використовувати свої законодавчі та регуляторні повноваження, щоб через такі додатки як TikTok отримувати приватні дані користувачів або проштовхувати дезінформацію на користь Китаю.
Понад 100 мільйонів американців користуються соціальною мережею TikTok, що належить китайській компанії ByteDance, яка у 2020 році перемістила свій головний офіс в Сингапур.
Ініціатором законопроєкту, який, серед іншого, передбачає заборону додатка у США, є голова комітету Палати представників із закордонних справ, республіканець Майк Маккол.
Як пишуть американські видання, контрольована республіканцями Палата представників ймовірно підтримає цей законопроєкт. Як за нього голосуватиме Сенат, де більшість мають демократи, поки прогнозувати складно. Попри політичні розбіжності, законодавці від обох партій підтримують проактивні заходи для стримування зростаючого глобального впливу Китаю.
Некомерційна організація "Американська спілка громадянських свобод" (ACLU) тим часом закликала Конгрес не ухвалювати заборону на TikTok у США, мовляв, це законодавство порушить "права за Першою поправкою Конституції США щодо мільйонів американців, які використовують додаток щодня, аби спілкуватися та висловлювати думку".
У понеділок, 27 лютого, Білий дім зобов'язав всі державні установи у США впродовж 30 днів видалити китайський додаток TikTok з федеральних пристроїв та систем, а також заборонити, щоб інтернет-трафік з державних агенцій досягав ресурсів цієї компанії. Як повідомляє видання Reuters, таку ж заборону оголосили в Канаді, ЄС, Тайвані та майже в половині американських штатів.
Офіційний Китай заявляє, що ці заборони демонструють комплекси Вашингтона та є зловживанням державною владою.
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Держдеп про примусову депортацію українських дітей Росією. Відео
«Росія веде широкомасштабну та систематичну атаку проти українських цивільних. 6 тисяч дітей забрали у їхніх родин в Україні та примусово депортували до Росії. Це потенційно може бути ознакою геноциду», - заявила посолка з кримінального правосуддя Держдепу США Бет Ван Скаак.
- Голос Америки
"У мене є докази від українців. Я не отримав доказів від росіян" - Карім Хан про воєнні злочини в Україні
Міжнародний кримінальний суд не отримав від Росії жодних доказів для розслідування воєнних злочинів в Україні, повідомив прокурор МКС Карім Хан у Києві.
"У мене є докази від українців. Я не отримав доказів від росіян, - сказав Хан. - Якщо у вас щось є, дайте. Я готовий прийняти це і спілкуватися з ними, але для танго потрібні двоє".
Хан оглянув на Київщині місця влучання російських ракет та безпілотників у об'єкти інфраструктури і сказав, що можуть піти роки на розслідування справ щодо воєнних злочинів, злочинів проти людяності та геноциду на території України, "вчинених будь-якою зі сторін".
"Люди хочуть не піррових перемог, - сказав Хан, відповідаючи на запитання щодо повільності процесу. - Як прокурори, ми… тут не для того, щоб отримати оплески за фокуси. Щоразу, коли ми діємо, [люди] повинні бути впевнені, що це не політичний процес".
Як нагадує Reuters, Женевські конвенції та додаткові протоколи, сформовані міжнародними судами, кажуть, що сторони, що беруть участь у військовому конфлікті, повинні розмежувати "цивільні об'єкти та військові цілі", і що напади на цивільні об'єкти забороняються.
"Як правило, ми чітко бачимо схему, я думаю, з точки зору кількості, масштабів та обсягів нападів проти енергетичної мережі України, нам потрібно подивитися, чому це відбувається; чи вони законні цілі чи ні?" - сказав Хан.
Під час зустрічі із Ханом президент України Володимир Зеленський розповів про підготовку конференції з питань справедливості United for justice і запросив прокурора МКС взяти в ній участь, а також повідомив, що згодом відбудеться відкриття офісу прокурора МКС в Україні.
"Ми чули від вас сигнали про підтримку й важливість правосуддя. Для нас було важливо це почути, бо це означало, що ми не одні в бажанні домогтися справедливості для України. З вашою допомогою ми зможемо повернути справедливість для Європи та світу. Щоб такі жахливі злочини не могли повторитися в майбутньому навіть теоретично", - цитує Зеленського його Офіс.
Крім того, як наголосив Зеленський, для українського суспільства, зокрема для майбутніх поколінь, надзвичайно важливо, щоб була реакція на випадки депортації Росією українських дітей з окупованих територій держави.
Прес-служба Зеленського також зазначає, що за словами Хана Міжнародний кримінальний суд готовий всебічно співпрацювати для відновлення справедливості. "Бо без верховенства права ми матимемо суспільство, де панує той, у кого більше зброї", - сказав він і наголосив на важливості співпраці з Офісом Генерального прокурора України: "Ми готові прискорювати роботу, щоб українці й люди в усьому світі якнайшвидше побачили справедливість, а винні отримали покарання".
Андрій Костін, генеральний прокурор України, який супроводжував Хана до місць російських бомбардувань, заявив, що десятки тисяч російських нападів на інфраструктуру та цивільних осіб України не мають жодного військового виправдання.
Докази, зібрані представниками України та міжнародними експертами, зокрема на звільнених від окупації територіях, засвідчують широко поширені злочини, включаючи тортури, страти, примусову депортацію та сексуальне насильство.
"Ми навіть не знаємо офіційної кількості загиблих цивільних на територіях, які перебувають під окупацією РФ. Особливо в населених пунктах на сході нашої країни. Це десятки тисяч жертв. Без сумніву, це геноцид українського народу. Але, щоб це визнали, маємо знати долю всіх людей", – наголосив Зеленський. Загалом Київ повідомляє про зібрані свідчення щодо принаймні 70 тисяч воєнних злочинів росіян.
Кремль відкидає звинувачення у злочинах проти людяності.
У статті використано матеріали Reuters
Як українські діти адаптуються у США. Історії переселенців
США від початку повномасштабної війни Росії в Україні прихистили понад 80 тисяч біженців у рамках програми "Єднання для України" (U4U). Такі дані оприлюднила Імміграційна служба США. Значна частина переселенців – діти, яким вимушено довелося звикати до життя в незнайомій країні та нових обставинах. Деякі з них, попри різницю в часі, продовжують наполегливо вчитися в українських школах дистанційно. Інші звикають до американських шкіл, садочків та університетів.
Киянка Марина Григор’єва та троє її дітей часто пригадують перші дні війни, які вони провели в коридорі київської багатоповерхівки. Діти згадують, як їли в коридорі бублики, а від гучних звуків з аеропорту в Гостомелі, де на початку війни точилися бої, ховалися під ковдрами. За кілька днів сім’я перебралася на підземний паркінг. "Ми спали в одязі, в шапках, на паркінгу було дуже холодно. Я зробила для Дар'ї зі стільців ліжечко, поклала її туди, накрила ковдрою, Олексій спав, сидячи на стільці. Я дві ночі просто ходила по паркінгу, щоб не заснути і оберігати дітей", - пригадує Марина.
Cім'я до останнього не хотіла залишати Україну. В дорогу зібралися, коли молодшого сина почало нудити від страху. На згадку про сумну мандрівку досі нагадують записки, які Марина про всяк випадок лишила в дитячих курточках: "Щоб моїх дітей не загубили і знали, чиї це діти, або щось трапиться з усіма, щоб нас могли ідентифікувати, я написала дітям їхні ім'я, прізвища, по батькові, номер телефону рідних".
Сім'я виїхала з Києва до Польщі, а звідти - до Німеччини, де прожила 5 місяців. Німецька родина приймала їх як друзів, а розрадою для дітей стали собаки, які жили в німецькій родині.
Згодом сім'я вирушила до США. Планували лише на кілька місяців, тож діти не пішли до американської школи. Втім довелося затриматися, і старший син - одинадцятикласник Руслан - продовжує вчитися в українському ліцеї онлайн. Через різницю в часі уроки в нього припадають на ніч. "Я прокидаюся о 12 або о 1 годині ночі, вмиваюся і сідаю за уроки. В перервах можу музику послухати чи підготуватись до наступного уроку. До ранку я ось так навчаюся," - розповідає Руслан.
Попри незвичний графік дня, Руслан каже, що уроки запам'ятовує, особливо історію України. Він хоче вступити до українського університету, але перед цим мріє про випускний вдома.
Його молодший брат, семирічний Олексій, теж пішов у США в українську школу, дистанційно в перший клас. Перша вчителька Олексія надсилає завдання і перевіряє їх, а пояснює все мама, тож прокидатися вночі йому не потрібно. Своїх однокласників Олексій бачив лише на фото та відео. Улюблений предмет Олексія відповідає ситуації в Україні. "Мені найбільше подобається виховна година. Там розповідають, що не можна брати підозрілі предмети, а якщо чуєш тривогу, то треба ховатися в бомбосховище", - каже Олексій.
Також Олексій займаться онлайн-шахами з учителем з України. Онлайн хлопчик навіть навчається грі на фортепіано. Він ставить на штатив смартфон, а з екрану його вчителька з України слідкує, чи правильно він натискає клавіші.
Марина розповідає, що попри зовнішній спокій саме семирічному Олексію з усіх дітей переїзди далися найскладніше. Він постійно запитує, коли вони повернуться додому. Морально сім'ю дуже підтримують американці. "Коли я розповідала, звідки ми, з якої країни, з якого міста, вони прикладали руку до серця і казали: "Ми стоїмо за Україну!" ... Ми не знаємо мови, але намагаємось навчатися. І коли намагаєшся розмовляти з американцями, вони дуже терпляче ставляться до цього і допомагають," - каже Марина.
Перший день війни чудово пам'ятає і дев’ятикласник Дмитро Френкель, який прибув до США з Харкова: "24-го я спершу зайшов у Viber i побачив, що скасували заняття у школі, подумав, це класно! А потім побачив на сторінці Instagram Зеленського чи Терехова, що оголосили воєнний стан, я все зрозумів, пішов до мами, вона вже пакувала валізи."
Навесні у восьмий клас Дмитро ходив у дві школи: онлайн в українську, та стаціонарно в американську. Втім продовжувати освоювати дві програми було складно, тож від онлайн-навчання восени відмовився.
"Українська та американська школи різні майже в усьому. Тут у мене перерви коротші - 5 хвилин замість 15, але є довга на обід і це мені дуже подобається. Уроки у США набагато легші, уроків менше. Якщо в Україні у мене була біологія, фізика, хімія, алгебра та геометрія, тут у мене лише математика і хімія, у наступному році буде біологія. Дмитро розповідає, що освоївся в американському класі легко, бо добре знав англійську мову, підтримували однокласники і вчителі. Хоча сумує за Харковом, шукає плюси там, де перебуває зараз. "Сумую за друзями, за нашою квартиркою, за школою, не можу сказати, що тут гірше або краще, але просто так трапилося, все змінилося", - каже Дмитро.
Знання мови було одним із головних факторів для адаптації дітей в колективі, розповіла Наталія Іоффе, освітня волонтерка зі штату Нью-Джерсі, яка допомагала облаштовуватися переселенцям з України. Проте Америка добре пристосована до потреб емігрантів, і українці це відчули. "Коли сім'ї почали прибувати, особливо, коли батьки не розмовляли англійською, я допомагала їм ходити на співбесіди. У школах у США є спеціальні години, під час яких спілкуються з мігрантами чи біженцями, їм надають перекладачів. Вони сідають з дитиною, роблять тест і вирішують, якого рівня мовної підтримки дитина потребує, також допомагають перекласти документи. Якщо немає всіх потрібних вакцин, їх роблять безкоштовно", - розповіла Іоффе.
Крім безкоштовного мовного супроводу у школах, у США пропонують психологічну підтримку українським дітям, які відчувають тривожність, а часто також депресію від розлуки з рідними і друзями, розповіла психологиня Ніна Малиновська: "Я працюю волонтеркою з підлітками в Канаді та США. Тут є багато підтримуючих програм спеціально для дітей мігрантів, зокрема для українців. Підлітки - найбільш уразлива категорія, бо трохи менші діти класно адаптуються, граються, програма в них набагато легша, ніж в українських школах."
Попри різні обставини, за словами психологині, передусім стан дитини залежить від дорослого, який поруч із нею: "Якщо дорослі розгублені, і не знають: залишатися чи повертатися, якщо всю тривогу та дезадаптованість транслюють на дитину, то дитина сприймає це як вірус, психіка розхитується. Моя порада - сприймати цю ситуацію як те, що зробить нас ще більш різноманітними, ще більш адаптованими до світу, і ти можеш привезти це собі в країну".
- Голос Америки
У США з'явилися нові дані щодо походження коронавірусу. Китай просить "не політизувати" питання
Влада США не має одностайної думки щодо причин виникнення пандемії коронавірусу, розслідування триває. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі на брифінгу в понеділок, 27 лютого, коментуючи нові висновки Міністерства енергетики США, що ймовірною причиною пандемії став витік із лабораторії в Китаї.
"Зараз в уряді США немає консенсусу щодо того, як саме почався Covid. Просто немає консенсусу в розвідувальній спільноті, - зазначив Кірбі. Президент [Байден] доручив Національним лабораторіям, що звітують через Міністерство енергетики, також дослідити це. Отже, це були не лише зусилля розвідувальної спільноти. Ця робота ще триває".
Він також наголосив, що адміністрація президента США Джо Байдена продовжує шукати причини поширення вірусу Covid-19, аби запобігти ймовірним новим пандеміям. "Президент хоче фактів. Він хоче, щоб увесь уряд отримав ці факти, і це те, що ми робимо. І ми просто ще не закінчили. Коли ми завершимо, якщо у нас буде щось для повідомлення американському народу та Конгресу, тоді ми це зробимо”, - заявив Кірбі.
Інформація про новий висновок Міністерства енергетики США щодо походження коронавірусу вперше з'явилася на вихідних у виданні Wall Street Journal. У статті зазначено, що за новою секретною доповіддю розвідки, яку нещодавно надали Білому дому та ключовим членам Конгресу, Міністерство енергетики США дійшло висновку, що пандемія Covid, найімовірніше, виникла внаслідок витоку із китайської лабораторії.
Водночас за даними видання, інші спецслужби, які брали участь у секретному дослідженні, знову розділилися в питанні походження Covid-19. Частина досі вважає, що вірус, ймовірно, передався природним способом, ще частина - не визначилася.
Офіційні особи США підтвердили виданню The Washington Post, що цього року було завершено оновлений аналіз походження COVID-19, і заявили, що документ базується на свіжих даних та на новому аналізі експертів восьми розвідувальних агенцій та Національної ради з питань розвідки США.
Теорія про те, що Covid-19 поширився через аварію на лабораторії в центральному Китаї, отримала "скромне" підтвердження в останньому аналізі розвідки США після роботи маловідомої наукової групи, яка проводить одні з найсекретніших і найбільш технічно складних розслідувань федерального уряду, пише видання.
При цьому The Washington Post із посиланням на американських високопосадовців зазначає: агенції, які аналізували походження вірусу, наразі єдині в думці, що COVID-19 не був створений людиною і не розроблявся як біологічна зброя.
Сенатор-республіканець Ден Салліван від штату Аляска в неділю закликав до "широких громадських слухань", якщо розвідувальна спільнота США остаточно визначить, що витік Covid-19 стався з китайської лабораторії, повідомляє NBC News.
Водночас у понеділок Пекін засудив нову доповідь, яка пов'язує китайські лабораторії з пандемією. Речниця МЗС Китаю Мао Нін вимагає від Сполучених Штатів "припинити ганьбити Китай" і "політизувати відстеження походження" вірусу.
"Відстеження походження SARS-CoV-2 стосується науки, і його не слід політизувати. Китай завжди підтримував і брав участь у глобальному науково обґрунтованому пошуку походження. «Лабораторне походження пандемії вважалося вкрай малоймовірним» - це науково обґрунтований авторитетний висновок, до якого дійшли експерти спільної місії ВООЗ і Китаю після відвідин лабораторії в Ухані та поглибленого спілкування з дослідниками", - наголосила Мао Нін.
Американські видання наголошують, що зараз більшість розвідувальних служб США підтримують версію про передачу вірусу людям від кажанів, імовірно, на китайському ринку в Ухані. Попри це, через три роки після початку пошуку "носіїв" спалаху досі відсутні чіткі висновки.
Наступного тижня, за даними The Washington Post, запланована участь директорки національної розвідки США Евріл Хейнс у слуханнях в Сенаті щодо міжнародних загроз, тож, імовірно, її запитають і про нове дослідження щодо походження коронавірусу.
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