В Конгресі США розробляють санкції проти Туреччини

Представники обох провідних партій США співпрацюють в Конгресі над законопроектом, який би запровадив санкції проти Туреччини, через військову операцію, яку ця країна розгорнула в Сирії.

Конгрес працюватиме над законопроектом вже цього тижня, після повернення з тижня роботи в регіонах, говорять оглядачі, вказуючи на те, що рішення Трампа вивести війська з Сирії і таким чином, уможливити напад Туреччини на американських союзників, курдів, викликало негативну реакцію серед законодавців – однопартійців Трампа а також в опозиції.

Сенатор-республіканець Ліндсі Ґрем заявив, що співпрацюватиме зі спікером Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі над прийняттям санкцій проти Туреччини.

"Вона (Пелосі – ГА) також переконана, що ми маємо виявити підтримку нашим союзникам-курдам і її непокоїть поновлення ІДІЛ", - написав, серед іншого, сенатор Ліндсі Ґрем у Twitter. Раніше Ґрем назвав напад Туреччини на Сирію "етнічною чисткою".

"Буду працбвати з партіями та обома палатами над розробкою санкцій і швидкого їх втілення. Вдячний президентові Трампу за готовність працювати з Конгресом. Спікер зауважив, що час є важливим", - додав сенатор.

У неділю президент Трамп повідомив, що паралельно працює з конгресменами щодо запровадження санкцій проти Туреччини.

"Працюю з Ліндсі Ґремом та багатьма членами конгресу, у тому числі демократами щодо введення санкції проти Туреччини. Мінфін США готовий діяти, можливо, буде потрібен додатковий закон. У цьому питанні великий консенсус. Туреччина просить, щоб цього не робили. Слідкуйте за подіями", - написав президент у своєму Твіттері.

В суботу Міністерство оборони Туреччини заявило, що турецькі війська захопили Рас Аль-Айн в рамках військової операції. Рас Аль-Айн - стратегічно важливе місто в Сирії поблизу турецького кордону.

В неділю курди оголосили про угоду з сирійським президентом Башаром Ассадом, яка дозволяє сирійським військам зайняти зону, контрольовану курдами. Від цієї угоди виграють сили, що підтримують режим Ассада – Росія та Іран, зауважують оглядачі.

В п‘ятницю американських військові потрапили під обстріл з турецьких позицій в районі Кобані, повідомили в Пентагоні. «Вибух стався за декілька сотень метрів від місця поблизу Зони передбаченої механізмом безпеки, де, як туркам було відомо, присутні американські сили, - заявив капітан ВМС США Брук Девальт, додавши, - жоден військовий не постраждав. Сили США не виводяться з Кобані».

Посадовці США засудили вторгнення Туреччини у північні регіони Сирії, контрольовані курдами.

"Ми виступаємо проти і дуже розчаровані рішенням Туреччини провести одноосібне вторгнення до північної Сирії", - заявив очільник Пентагону Марк Еспер пресі у п‘ятницю.

ЄС, НАТО та лідери арабських держав, а також правозахисні організації, засудили турецький наступ і попереджають Анкару не посилювати і без того потужну гуманітарну кризу. У Туреччині проживає близько чотирьох мільйонів сирійських біженців. Ердоган говорить, що настав час їм повертатися до дому.

Президент США Дональд Трамп відмежувався від турецької наступальної операції проти курдів у Сирії.

"Сьогодні зранку Туреччина, член НАТО, вторглась до Сирії. Сполучені Штати не підтримують цей напад і чітко зазначили Туреччині, що ця операція - погана ідея", - йдеться у заяві Трампа, оприлюдненій Білим домом, повідомляють ЗМІ.

Курди відігравали важливу роль в якості союзників США у протистоянні Ісламській державі.

Напад розпочався після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про припинення підтримки курдів.

"Настав час нам вибратись із цих дурних нескінченних воєн, чимало з яких мають племінних характер, і повернути наших солдат додому. Ми будемо боротися там, де нам вигідно, і боротись лише до переможного кінця", - написав Трамп у Twitter минулого понеділка.

Дивіться також: Час-Тайм. Марі Йованович свідчить у Конгресі