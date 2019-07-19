Ввести санкції проти 24-х посадовців РФ, доки Росія утримує 24-х українських моряків, пропонують у Конгресі США

Конгресмени, які входять до групи підтримки України в Конгресі, внесли законопроект, що передбачає запровадження санкцій проти 24-х посадовців Служби безпеки Росії, щоб змусити Росію звільнити 24-х українських моряків, яких утримує Росія, незважаючи на рішення Міжнародного трибуналу. Про це повідомляється на офіційній сторінці американської законодавиці Марсі Каптур.

Співавторами проекту виступили конгресмени від Демократичної партії США Марсі Каптур, Майк Квіглі а також республіканці Енді Герріс та Браян Фіцпатрік.

Законопроект SAILORS Act маєповну назву "Припинення агресивних нападів на свободу, через запровадження санкцій проти Росії" (Stopping Aggressive Incursions on Liberty by Ordering Russian Sanctions) і передбачає запровадження санкцій проти 24-х високопосадовців російської Служби безпеки та їх найближчих співробітників до того часу, поки Росія не звільнить 24-х українських моряків та три кораблі, незаконно захоплені поблизу Азовського моря. 25 листопада 2018 року.

Співавтори законопроекту в спільній заяві засудили захоплення Росією українських моряків як "останній в серії зловмисних кроків, вжитих Росією, щоб зашкодити демократичним процесам в Україні та міжнародному правопорядку". Конгресмени закликали міжнародну спільноту не залишатись осторонь "в той час, як Росія нарощує агресію в Європі та світі".

Законопроект надішле потужний сигнал підтримки українським морякам та їх родинам про те, що "народ Америки не забуває про їх героїчну боротьбу на захист демократії та суверенітету", переконані співавтори.

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