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Допомога Україні у 13,6 млрд доларів схвалена Конгресом, як частина бюджету США у 1,5 трлн - чекає на підпис Байдена
Екстрений пакет військової та гуманітарної допомоги Україні у 13,6 мільярда доларів раніше отримав остаточне схвалення в Конгресі США, як частина загального пакету урядових витрат у 1,5 трильйона доларів. Сенат підтримав це рішення 68-ма голосами, 31 – висловилися проти. Тепер очікується підпис законопроєкту президентом Джо Байденом.
«Ми пообіцяли українському народу, що вони не лишаться самі у своїй боротьбі проти Путіна», – заявив лідер більшості в Сенаті Чак Шумер перед голосуванням.
Раніше спікерка Палати представників Ненсі Пелосі зазначила, що 13,6 мільярда доларів, ймовірно, будуть лише частиною набагато ширшої допомоги США.
Як повідомляє The New York Times, гроші в екстреному пакеті порівну розподілені між військовою та гуманітарною допомогою. Як відзначає видання, вони включать 6,5 мільярда доларів для Міноборони США для покриття витрат на розміщення військових у Східній Європі та надання допомоги розвідданими Україні, та поповнення озброєнь, які США вже передали уряду України. 2, 65 мільярда отримає Агентство США з міжнародного розвитку для надання екстреної харчової допомоги та послуг з охорони здоров'я українцям та іншим потерпілим у регіоні. Окрім цього, 120 мільйонів виділено на розслідування Мін'юсту та Мінфіну США щодо порушників санкцій та обмежених запроваджених проти Росії.
Законодавці, які висловились проти пакету урядових витрат, який включає і допомогу Україні, відзначили, що виступають за допомогу Україні, але вважають, що під прикриттям гасла допомоги їй через Конгрес проведено недосконалий документ.
"Цей бюджетний законопроект це ганьба: він витрачає більше коштів на спеціальні цілі (earmarks - англ.) болота (критична слівце, який у Республіканській партії використовують для критики буцімто корупції у Демократичній партії США - прим. ГА), ніж на гуманітарну допомогу Україні, у час, коли інфляція б'є рекорди, відповідь Вашингтона полягає у тому, що витратити ще один трильйон доларів, якого у нас немає. Ні, Ні, Ні", - заявив сенатор-республіканець Марк Браун.
Коментуючи своє рішення проголосувати проти законопроекту сенатор-республіканець Рік Скотт відзначив, що підтримує отримання допомоги Україною, але виступив проти законопроекту бо той "включає 1000 витрат на спеціальні цілі (earmarks - англ.) - витратні проекти, які патронують законодавці".
"Звісно ж не все у цьому законопроекті погане. Я повністю підтримую надання допомоги Україні", - відзначив Скотт у своїй заяві, - "Я голосую проти цього роздутого законопроекту про бюджетні витрати, бо дати зелене світло ще одному рахунку на трильйон без жодного перегляду та без жодної підзвітності - це не просто безвідповідально, це небезпечно".
У статті використано матеріали "Радіо Свобода", Російської служби "Голосу Америки", The New York Times.
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«Росія принесла війну у Європу… Україна належить до європейської сім’ї», каже ЄС
Керівники країн Європейського Союзу на надзвичайній зустрічі у Парижі засудили Москву за те, що «Росія принесла війну у Європу» та заявили про повну підтримку України.
Європейські лідери позитивно відреагували на бажання України вступити в ЄС, проголосивши, що «Україна належить до нашої європейської сім’ї».
Процес розпочався. Тепер від нас і від українців залежить, щоб зробити це швидше. Героїчний український народ заслуговує на те, щоб знати, що його вітають в ЄС.
Вони не пішли на схвалення того, що українські керівники на чолі з президентом Володимиром Зеленським називали «пришвидшеною» процедурою набуття членства України в ЄС.
Але деякі коментатори вважають, що відповідь європейських керівників є конкретним визнанням права і можливості для України, яка вже має угоду про асоціацію і зону вільної торгівлі з ЄС, вступити в організацію.
Литовський президент Ґітанас Наусєда заявив: «Процес розпочався. Тепер від нас і від українців залежить, щоб зробити це швидше. Героїчний український народ заслуговує на те, щоб знати, що його вітають в ЄС».
Керівники держав ЄС офіційно попросили Європейську Комісію, виконавчий орган організації, подати їм оцінку поданої Україною заяви на членство у Євросоюзі.
«Тим часом без зволікань ми далі зміцнимо наші зв’язки і поглибимо наше партнерство, щоб підтримати Україну на її європейському шляху», - йдеться у заяві глав держав та урядів ЄС за результатами першого дня саміту 10 березня.
Окремо Європейські країни заявили про «пошану людям України за відвагу в обороні своєї країни та наших спільних цінностей свободи і демократії».
«Ми не залишимо їх на самоті. ЄС та країни - члени далі надаватимуть скоординовану політичну, фінансову матеріальну і гуманітарну підтримку. Ми зобов’язуємося надати допомогу відбудові демократичної України, коли російській навалі буде покладено край. Ми налаштовані і далі підвищувати тиск на Росію та Білорусь. Ми запровадили значні санкції і готові швидко рухатися з новими санкціями», - написано в другому з п’яти параграфів невеликої заяви.
Чи можемо ми розпочати процедуру вступу з країною, яка перебуває у стані війни? Я не думаю… Чи ми зачинимо двері і скажемо “ніколи”? Це було б несправедливо.Еммануель Макрон, президент Франції
«Очевидно, що Україна - член європейської сім’ї, і ми хочемо підтримувати усі зусилля на зміцнення й закріплення зв’язків з Україною», - сказав президент Європейської ради Шарль Мішель.
Нещодавнє демонстративне подання заяви України на членство в ЄС здобуло теплу підтримку в багатьох країнах східної Європи, але деякі лідери вказують, що процес вимагає схвалення всіх без винятку країн, а також тривалої економічної, політичної та правової підготовки.
«Чи можемо ми розпочати процедуру вступу з країною, яка перебуває у стані війни? Я не думаю… Чи ми зачинимо двері і скажемо “ніколи”? Це було б несправедливо», - заявив французький президент Еммануель Макрон перед початком саміту, на якому він головував.
Макрон натякнув, що угоди ЄС подібно до договору НАТО містять зобов’язання повністю підтримувати державу - члена, якщо вона є жертвою агресії.
Нідерландський прем'єр-міністр Марк Рютте сказав, що «пришвидшеної процедури» вступу в ЄС не існує, і зауважив потребу «також взяти до уваги країни Західних Балкан, які подекуди вже понад десять років працюють над тим, щоб стати лише кандидатом на членство. Подумайте про Албанію, Македонію. Нумо подивимося, що ми можемо зробити практично».
Європейські керівники також зосереджуються на тому, як зменшити залежність від російської енергії та посилити обороноздатність ЄС.
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Віце-президентка США зустрілась з біженцями з України у Польщі, заявила про додаткову гуманітарну допомогу
Віце-президента США Камала Гарріс у ході візиту до Польщі зустрілась з вимушеними переселенцями з України. Про це повідомляє сайт Білого дому.
Перед початком зустрічі Гарріс вказала, що спілкування з вимушеними переселенцями з України допоможе їй, президент США, та американському народу зрозуміти через, як найкраще допомогти тим, хто вимушено залишив Україну.
Перед зустріччю Гарріс також відзначила, що обговорювала підтримку біженців з України з президентом Польщі Дудою.
Підбиваючи підсумки зустрічі з президентом та прем'єр-міністром Польщі, Гарріс вказала, що сторони продовжать підтримувати народ України.
Сьогодні ж Гарріс оголосила, що Сполучені Штати Америки додатково відправлять 53 мільйони доларів на підтримку постраждалих від вторгнення Росії в Україну.
Також сьогодні у розмові із міністром закордонних справ Польщі Рау державний секретар США висловив вдячність та підтримку Польщі за прийняття та підтримку нею понад 1,33 мільйона біженців, які тікають від нападу Росії на Україну. Про це повідомляє Державний департамент США.
Як повідомляється, Блінкен та Рау обговорили поточні дипломатичні зусилля, санкції проти Росії, безпекову підтримку України.
Раніше в ООН заявили, що понад 1,7 мільйона біженців залишили Україну від початку масштабного вторгнення Росії.
У статті використано матеріали "Радіо Свобода".
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