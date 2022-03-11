Допомога Україні у 13,6 млрд доларів схвалена Конгресом, як частина бюджету США у 1,5 трлн - чекає на підпис Байдена

Екстрений пакет військової та гуманітарної допомоги Україні у 13,6 мільярда доларів раніше отримав остаточне схвалення в Конгресі США, як частина загального пакету урядових витрат у 1,5 трильйона доларів. Сенат підтримав це рішення 68-ма голосами, 31 – висловилися проти. Тепер очікується підпис законопроєкту президентом Джо Байденом.

«Ми пообіцяли українському народу, що вони не лишаться самі у своїй боротьбі проти Путіна», – заявив лідер більшості в Сенаті Чак Шумер перед голосуванням.

Раніше спікерка Палати представників Ненсі Пелосі зазначила, що 13,6 мільярда доларів, ймовірно, будуть лише частиною набагато ширшої допомоги США.

Як повідомляє The New York Times, гроші в екстреному пакеті порівну розподілені між військовою та гуманітарною допомогою. Як відзначає видання, вони включать 6,5 мільярда доларів для Міноборони США для покриття витрат на розміщення військових у Східній Європі та надання допомоги розвідданими Україні, та поповнення озброєнь, які США вже передали уряду України. 2, 65 мільярда отримає Агентство США з міжнародного розвитку для надання екстреної харчової допомоги та послуг з охорони здоров'я українцям та іншим потерпілим у регіоні. Окрім цього, 120 мільйонів виділено на розслідування Мін'юсту та Мінфіну США щодо порушників санкцій та обмежених запроваджених проти Росії.

Законодавці, які висловились проти пакету урядових витрат, який включає і допомогу Україні, відзначили, що виступають за допомогу Україні, але вважають, що під прикриттям гасла допомоги їй через Конгрес проведено недосконалий документ.

"Цей бюджетний законопроект це ганьба: він витрачає більше коштів на спеціальні цілі (earmarks - англ.) болота (критична слівце, який у Республіканській партії використовують для критики буцімто корупції у Демократичній партії США - прим. ГА), ніж на гуманітарну допомогу Україні, у час, коли інфляція б'є рекорди, відповідь Вашингтона полягає у тому, що витратити ще один трильйон доларів, якого у нас немає. Ні, Ні, Ні", - заявив сенатор-республіканець Марк Браун.

Коментуючи своє рішення проголосувати проти законопроекту сенатор-республіканець Рік Скотт відзначив, що підтримує отримання допомоги Україною, але виступив проти законопроекту бо той "включає 1000 витрат на спеціальні цілі (earmarks - англ.) - витратні проекти, які патронують законодавці".

"Звісно ж не все у цьому законопроекті погане. Я повністю підтримую надання допомоги Україні", - відзначив Скотт у своїй заяві, - "Я голосую проти цього роздутого законопроекту про бюджетні витрати, бо дати зелене світло ще одному рахунку на трильйон без жодного перегляду та без жодної підзвітності - це не просто безвідповідально, це небезпечно".

У статті використано матеріали "Радіо Свобода", Російської служби "Голосу Америки", The New York Times.