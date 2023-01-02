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Конгресмени США побажали Україні переможного року
Представники двох палат Конгресу США побажали Україні перемоги у 2023-му році та вкотре висловили захоплення сміливістю українського народу. У своїх зверненнях, які вони передали “Голосу Америки”, законодавці розповіли, як сильно їх надихають українці.
“Світ захоплюється вами, захоплюється тим, як ви протистоїте державі, яка вчетверо більша за вас”, - сказав Дон Бекон, конгресмен-республіканець від штату Небраска.
У новорічному зверненні він зазначив, що українці продемонстрували кращу відданість, кращу майстерність на полі бою і справді перевершили російську армію, яка має історію залякування своєю міццю.
“Ми захоплюємось українцями, які борються за свою свободу, борються за свої родини, борються за свою культуру та історію. Росія намагається знищити Україну як незалежний народ і незалежну культуру. Вони сприймають українців як частину Росії, з чим українці точно не погоджуються. У 2022-му році ми побачили хоробрість України, а у 2023-му, я молюся і сподіваюся, що ми побачимо перемогу України”, - заявив Бекон.
Конгресмен-демократ від штату Іллінойс Майк Квіґлі у новорічному зверненні закликав не припиняти підтримку України ні на мить: “Очевидно, що народ і воїни України вразили весь світ, і це чудова новина. Але ми усвідомлюємо та пам’ятаємо слова президента Зеленського наприкінці року, що на нас чекає важка холодна зима, і попереду ще багато роботи.
Отже, попри надзвичайні тріумфи, особливо порівняно з тим, що люди очікували, ми також знаємо, що велика частка території досі захоплена. Ми знаємо, що Путін здатен на все. І що будь-яке зволікання надасть Путіну привід продовжувати агресію. Це має бути постійний потік підтримки для України”, - сказав законодавець.
Ще один конгресмен-демократ від Іллінойсу Раджа Крішнамурті теж згадав про виступ президента України Володимира Зеленського в Конгресі і наголосив на важливості покарання росіян: “Це був, м’яко кажучи, дуже важкий рік для українців. Вони запекло та відважно борються не лише за себе проти цього злочинного вторгнення росіян, але й за всіх людей, які прагнуть свободи та можливості самостійно вирішувати свою долю. Українці воюють, щоб нам не довелося. Те, що робить український народ, дуже надихає всіх свободолюбивих людей. Я бажаю українцям якнайшвидшого завершення і перемоги у цій війні проти росіян. Як сказав Володимир Зеленський у Конгресі, нам потрібно поставити на місце людей, які порушили міжнародні норми та вчинили злочинні дії проти інших країн”.
Своє захоплення мужністю українських людей висловив і Браян Фіцпатрік, конгресмен-республіканець від штату Пенсильванія.
Він також зізнався в любові до українців: “Я хочу висловити мої побажання всім в Україні, особливо мужнім чоловікам і жінкам на передовій. Ми вас любимо! Ми вас підтримуємо! Ми - з вами до кінця! Ми подбаємо про те, щоб волелюбні демократії підтримували інші волелюбні демократії. І це стосується наших друзів, наших сусідів і всіх наших союзників в Україні. Ми щиро пишаємося вами. Ваша сила була натхненням для всіх нас. Не лише тут, в Америці, але й в усьому світі. Ви всім показали, хто такі українці. Це - люди сміливі, люди сильні, люди характеру, люди добра. І ми з гордістю можемо сказати, що ми були з вами весь цей рік та минулі роки. І, що найважливіше, ми будемо з вами кожен наступний рік. Боже, бережи Україну! Слава Україні!”
Представник штату Вірджинія, сенатор-демократ Марк Ворнер, у своєму новорічному привітанні у Твіттер написав: ”Я згадую звернення Зеленського до Конгресу та його побажання «щасливого, переможного Нового року». Ми будемо і повинні продовжувати стояти з Україною в наступному році'".
Упевненість, що 2023 рік принесе перемогу України, висловив Адам Кінзінгер, конгресмен-республіканець від штату Іллінойс. У зверненні у Твіттер він порівняв Росію з “Аль-Каїдою”:
“На початку 2022 року нас попередили про неминучий напад на Україну з боку Аль-Каї… е-е-е, я маю на увазі Росію (те ж саме). 2023 рік принесе перемогу Україні та падіння Путіна”, - спрогнозував конгресмен Кінзінґер, який не балотувався на минулих виборах і лишає посаду цього тижня.
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Бріджит Брінк: Америка абсолютно впевнена, що у 2023 році Україна переможе. Відео
Америка абсолютно впевнена, що у 2023 році Україна переможе. Про це заявила посолка США в Києві Бріджит Брінк, реагуючи на новорічні обстріли Росії українських міст.
Американські конгресмени привітали український народ із новим роком. Відео
У 2022 році світ побачив хоробрість України, а у 2023 побачить її перемогу. Такими словами американські конгресмени привітали український народ із новим роком.
Вісім причин для оптимізму українців у 2023 році — Atlantic Council
Українці пережили неймовірно складний рік, але 2023 залишає багато приводів для оптимізму, вважає Брайян Меффорд — експерт аналітичного центру у Вашингтоні Atlantic Council. Війна Росії проти України далека до завершення, пише Меффорд, але перші десять місяців російського вторгнення вже показали тенденції, які пророкують майбутню перемогу України. Меффорд зібрав вісім обнадійливих факторів, які, на його думку, матимуть вирішальне значення для України у наступні місяці війни.
1. Військова підготовка України. Навесні 2014 року саме слабкість української армії дозволила Росії закріпитися в Донецькій і Луганській областях. З того часу Збройні сили України адаптувалися та вдосконалювалися, пишуть американські експерти.
Перші десять місяців російського вторгнення продемонстрували, що українська армія багато в чому досягла та навіть перевершила стандарти НАТО. Незважаючи на те, що росіяни часто переважали в озброєнні та кількості, українці виявилися більш кваліфікованими та вмотивованими. Видання цитує Гілберта Честертона "Справжній солдат бореться не тому, що він ненавидить те, що перед ним, а тому, що він любить те, що позаду нього".
2. Стійкість України. Весь світ був приголомшений надзвичайною силою та мужністю, яку продемонстрували українці у 2022 році. З 24 лютого український народ залишався незламним, незважаючи на обстріли, окупацію, відключення електроенергії та військові злочини росіян. Не можна недооцінювати націю, яка пройшла через жахи Голодомору 1930-х років, і тягар театру бойових дій під час Другої світової війни. Саме це і зробила Росія — під час підготовки до вторгнення Кремль покладався на улесливі звіти розвідки, які заперечували національний дух України та передбачали капітуляцію Києва протягом трьох днів. Цей катастрофічний прорахунок має слугувати хрестоматійним прикладом того, як авторитарний режим повірив у власну пропаганду.
3. Англо-американський союз: «Особливі відносини» між Сполученими Штатами та Великою Британією протягом минулого року вкотре послугували на користь вільного світу. Україні союз забезпечив обмін розвідданими, військові навчання, фінансову допомогу та зброю зі США та Великої Британії, яка допомогла знищити значну частину російської армії, що вторглася. Кожен українець вже знає англійські назви такої військової техніки як Himars, Javelins, Stingers, NLAWS, Harpoons, а тепер і Patriots. Хоча деяким видам цієї зброї майже 30 років, вона виявилася нищівною для російської армії.
4. Польська солідарність. Протягом століть Польща та Україна мали безліч непростих історичних епізодів, однак зараз відносини між двома сусідами є міцнішими, ніж будь-коли. Відкривши свої двері для мільйонів українських біженців, Польща дотрималася постулату «люби ближнього свого, як самого себе». Підтримка Польщі також включає військову допомогу, навчання та дипломатичну підтримку. Прикладів такої сусідської солідарності в історії небагато.
5. Підтримка Туреччини. Туреччина має неоднозначну позицію у цій війні, але не можна заперечити, що її допомога за останній рік неабияк допомогла Україні. Без успіху в переговорах щодо зернової угоди, українські фермери опинилися б у більш скрутній ситуації, а весь світ страждав би від голоду. Турецькі бойові безпілотники Bayraktar мали вирішальну роль у перші тижні війни, допомагаючи врятувати Київ та Харків від російської окупації.
Турки закрили протоку Босфор для російських військових кораблів та допомагають Україні із екстреним постачанням електроенергії. А президент Реджеп Таїп Ердоган зараз виглядає найбільш імовірним посередником остаточної мирної угоди між Росією та Україною.
6. Об’єднана Європа. Незважаючи на спроби Росії розділити Європу за допомогою збройного експорту енергії та підривної діяльності по всьому ЄС, вторгнення в Україну об’єднало континент. Ще у 2021 році Німеччина разом із Росією намагалися завершити будівництво газопроводу Nord Stream II. Сьогодні Nord Stream II мертвий, а російська агресія переконала раніше нейтральні країни — Швецію та Фінляндію — приєднатися до НАТО. Військовий альянс сьогодні сильніший, ніж будь-коли, а Європейський Союз об’єднаний спільною метою.
7. Роздутість російського імперіалізму. Вторгнення в Україну викрило той безлад, який стоїть за імперською позицією Росії. Воно зруйнувало міф про Росію як військову наддержаву. Російські генерали перебільшували можливості своєї армії, водночас розкрадаючи державний бюджет, щоб купити вілли у Монте-Карло. Тепер їм бракує військової сили, що досягти тих імперських цілей, яких вимагає Кремль.
Росія опинилась в найгіршій міжнародній ізоляції з часів більшовицької революції. Її підтримують лише кілька таких самих маргіналізованих держав — Білорусь, Іран і Північна Корея. Китай користується економічною перевагою над ослабленою Росією, але Пекін обережно дистанціювався від війни.
8. Лідерство президента Зеленського. Напевне, найбільшою несподіванкою для світу у 2022 році стало те, яким надихаючим лідером виявився президент України Володимир Зеленський. Якби він вирішив залишити Україну та створити уряд у вигнанні, це б різко збільшило шанси на падіння Києва. Рішення Зеленського залишитися в столиці стало одним із переломних моментів усієї війни.
Культова цитата «Мені потрібна зброя, а не евакуація», а також пам’ятне селфі-відео «Президент - тут» допомогли активізувати національний спротив України в перші дні вторгнення та задали тон десяти місяцям дедалі більш самовпевненої боротьби. Зеленський зарекомендував себе українському народу та світові, досяг безпрецедентного рівня світового визнання як лідер військового часу.
Стаття написана за матеріалом Брайяна Меффорда на сайті аналітичного центру "Атлантична Рада".
- Голос Америки
У Німеччині попереджають про активізацію російських спецслужб
Берлін очікує збільшення кількості російських кібератак і кампаній із дезінформації. Про це агентству DPA заявив голова Федерального відомства з захисту конституції ФРН Томас Хальденванг, повідомляє "Радіо Свобода". Він також наголосив, що цікавість російських спецслужб до Німеччини зростає з продовженням війни в Україні.
Посадовець прокоментував нещодавнє повідомлення про арешт співробітника Федеральної служби розвідки та контррозвідки Німеччини за підозрою у шпигунстві на користь Росії. Затриманого підозрюють у передачі Москві секретної інформації. Коментуючи цю справу, Хальденванг припустив, що Росія намагається компенсувати висилку 40 співробітників російського дипвідомства через війну з Україною. На його думку, Москва намагається вирішити цю втрату за допомогою так званих роз'їздних агентів, або використовуючи інше прикриття.
"Ми докладаємо великих зусиль, щоб не допустити приїзду до Німеччини нових осіб, які можуть бути причетними до російських служб", - наголосив Хальденванг, та зазначив, що ФРН зробила жорсткішими умови видачі віз росіянам.
Він зазначив, що Берлін очікує на збільшення кількості російських кібератак і кампаній дезінформації, але служба зовнішньої розвідки ФРН добре підготовлена для вирішення таких завдань.
Крім того, Хальденванг вважає Китай та Іран державами, чиї спецслужби також ведуть активну діяльність у Німеччині.
Як повідомляв "Голос Америки", у 2022 році з Європи було вислано 600 російських чиновників, 400 з яких британська розвідка вважає шпигунами.
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