Конгресмени США побажали Україні переможного року

Представники двох палат Конгресу США побажали Україні перемоги у 2023-му році та вкотре висловили захоплення сміливістю українського народу. У своїх зверненнях, які вони передали “Голосу Америки”, законодавці розповіли, як сильно їх надихають українці.

“Світ захоплюється вами, захоплюється тим, як ви протистоїте державі, яка вчетверо більша за вас”, - сказав Дон Бекон, конгресмен-республіканець від штату Небраска.

У новорічному зверненні він зазначив, що українці продемонстрували кращу відданість, кращу майстерність на полі бою і справді перевершили російську армію, яка має історію залякування своєю міццю.

“Ми захоплюємось українцями, які борються за свою свободу, борються за свої родини, борються за свою культуру та історію. Росія намагається знищити Україну як незалежний народ і незалежну культуру. Вони сприймають українців як частину Росії, з чим українці точно не погоджуються. У 2022-му році ми побачили хоробрість України, а у 2023-му, я молюся і сподіваюся, що ми побачимо перемогу України”, - заявив Бекон.

Конгресмен-демократ від штату Іллінойс Майк Квіґлі у новорічному зверненні закликав не припиняти підтримку України ні на мить: “Очевидно, що народ і воїни України вразили весь світ, і це чудова новина. Але ми усвідомлюємо та пам’ятаємо слова президента Зеленського наприкінці року, що на нас чекає важка холодна зима, і попереду ще багато роботи.

Отже, попри надзвичайні тріумфи, особливо порівняно з тим, що люди очікували, ми також знаємо, що велика частка території досі захоплена. Ми знаємо, що Путін здатен на все. І що будь-яке зволікання надасть Путіну привід продовжувати агресію. Це має бути постійний потік підтримки для України”, - сказав законодавець.

Ще один конгресмен-демократ від Іллінойсу Раджа Крішнамурті теж згадав про виступ президента України Володимира Зеленського в Конгресі і наголосив на важливості покарання росіян: “Це був, м’яко кажучи, дуже важкий рік для українців. Вони запекло та відважно борються не лише за себе проти цього злочинного вторгнення росіян, але й за всіх людей, які прагнуть свободи та можливості самостійно вирішувати свою долю. Українці воюють, щоб нам не довелося. Те, що робить український народ, дуже надихає всіх свободолюбивих людей. Я бажаю українцям якнайшвидшого завершення і перемоги у цій війні проти росіян. Як сказав Володимир Зеленський у Конгресі, нам потрібно поставити на місце людей, які порушили міжнародні норми та вчинили злочинні дії проти інших країн”.

Своє захоплення мужністю українських людей висловив і Браян Фіцпатрік, конгресмен-республіканець від штату Пенсильванія.

Він також зізнався в любові до українців: “Я хочу висловити мої побажання всім в Україні, особливо мужнім чоловікам і жінкам на передовій. Ми вас любимо! Ми вас підтримуємо! Ми - з вами до кінця! Ми подбаємо про те, щоб волелюбні демократії підтримували інші волелюбні демократії. І це стосується наших друзів, наших сусідів і всіх наших союзників в Україні. Ми щиро пишаємося вами. Ваша сила була натхненням для всіх нас. Не лише тут, в Америці, але й в усьому світі. Ви всім показали, хто такі українці. Це - люди сміливі, люди сильні, люди характеру, люди добра. І ми з гордістю можемо сказати, що ми були з вами весь цей рік та минулі роки. І, що найважливіше, ми будемо з вами кожен наступний рік. Боже, бережи Україну! Слава Україні!”

Представник штату Вірджинія, сенатор-демократ Марк Ворнер, у своєму новорічному привітанні у Твіттер написав: ”Я згадую звернення Зеленського до Конгресу та його побажання «щасливого, переможного Нового року». Ми будемо і повинні продовжувати стояти з Україною в наступному році'".

Упевненість, що 2023 рік принесе перемогу України, висловив Адам Кінзінгер, конгресмен-республіканець від штату Іллінойс. У зверненні у Твіттер він порівняв Росію з “Аль-Каїдою”:

“На початку 2022 року нас попередили про неминучий напад на Україну з боку Аль-Каї… е-е-е, я маю на увазі Росію (те ж саме). 2023 рік принесе перемогу Україні та падіння Путіна”, - спрогнозував конгресмен Кінзінґер, який не балотувався на минулих виборах і лишає посаду цього тижня.