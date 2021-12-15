Законодавці США закликали Білий дім прискорити поставки зброї Україні

Законодавці США, які щойно повернулись з України, вважають - погрози санкціями та дипломатичні заходи з боку Вашингтона не переконають російського президента Володимира Путіна утриматись від можливої нової агресії.

До делегації Конгресу, що відвідала Київ цими вихідними, увійшли законодавці від обох провідних партій США: демократи Рубен Галлего, Салуд Карбаджал, Сет Мултон; республіканці Джо Вілсон, Майкл Волц.

Конгресмени зустрілись з українськими посадовцями оборонної сфери а також спостерігали за навчаннями.

Після візиту конгресмени заявили, що ситуація викликає "значне занепокоєння" і закликали Білий дім прискорити поставки зброї українським Збройним Силам, пише Джеф Сельдін в статті для "Голосу Америки".

"Гадаю, чесно кажучи, обіцянки жорстких дій після вторгнення небагато зроблять, щоб змінити розрахунки Путіна", - заявив конгресмен-республіканець Майк Волц журналістам у вівторок.

"Виглядає так, що Путін це робить, бо знає, що йому може це зійти з рук", - додав Волц.

Демократи, які взяли участь у візиті, також закликали Білий дім до дій, які б дали практично негайно зрозуміти Росії вплив вторгнення.

"Якщо Путін проведе вторгнення, я б хотів, щоб він знав, що він не зможе купити газовану воду з автормата в наступні п'ять хвилин, а не те, що НАТО збере конференцію і дебатуватиме декілька тижнів про наступні кроки", - сказав конгресмен Сет Мултон.

"Потрібно чітко пояснити, як надана нами зброя спричинить великі втрати серед російського війська в перший же день, а не з часом, - сказав він. - Не лише переконати їх, або спробувати переконати, що окупація буде болісною, а вказати, що масштабне вторгнення одразу буде важко сприйняти".

Законодавці також висловили переконання, що на відміну від 2014 року, коли Росія провела вторгнення і окупувала Крим, українські війська тепер готові чинити жорсткий опір, якщо Путін надішле російські війська. Вони, однак, заявили, що не варто думати, що українське військо довго триматиметься.

"Гадаю, що ми маємо негайно працювати, щоб створити можливості для потужного опору в незвичній війні", - заявив демократ Рубен Галлего.

Законодавці закликали Білий дім прискорити поставку зброї Україні, включаючи ракети "корабель-берег" та протиповітряні ракети а також більше "Джавелінів".

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