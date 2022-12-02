Перевірки використання допомоги Україні «дадуть впевненість» у можливості продовжувати її надавати – сенатор США Портман

Адміністрація Джо Байдена сподівається, що протягом наступних двох тижнів Конгрес проголосує за надання додаткових коштів на підтримку України наступного року. У листі Білого дому до Конгресу адміністрація говорить, що «ми повинні продовжувати підтримувати народ України, який захищає свій суверенітет і рішуче стоїть перед обличчям жорстокої війни Росії». За словами адміністрації, потрібно інвестувати в найважливіші національні пріоритети до кінцевого терміну фінансування 16 грудня.

Чи знайде цей заклик підтримку з боку американських законодавців? Представниця демократів від штату Огайо, співголова Групи підтримки Україні в Конгресі США Марсі Каптур каже, що «оптимістично налаштована».

«Я маю надію, і ми маємо велику підтримку від обох партій. Конгрес Сполучених Штатів визнає, наскільки це важливо для перемоги України в майбутньому, тому я дуже оптимістично налаштована», – сказала Марсі Каптур у розмові з «Голосом Америки» у четвер, 1 грудня.

За її словами, зміни у складі обох палат Конгресу в результаті листопадових проміжних виборів, не вплинуть на підтримку, яку Україна отримує від США.

«Я думаю, що американський народ відданий. Але я думаю, що неможливо передбачити кінцеву дату. Я знаю, Україна відзначилася своїми бійцями тими, хто в армії, тими, хто воює у складі територіальної оборони», – сказала Каптур під час конференції, яку у Вашингтоні проводила Фундація США-Україна.

На думку Каптур, українці зараз «навчають світ, як свобода має перемогти тиранію».

«Вони платять за це велику ціну, і вони справді навчають світ. Тому коли вони переможуть, то стануть новим фундаментом для свободи у величезній частині світу. Там, де люди зможуть досягати поступу у своїх власних суспільствах, тому що Україна навчить їх цьому. Я налаштована оптимістично щодо майбутнього. Але прямо зараз ми маємо зберегти нашу рішучість як об’єднаний Захід, щоб допомогти Україні досягти перемоги, за яку бореться її народ».

Однак оглядачі передбачають, що додаткову підтримку Україні будуть активно обговорювати в новому складі Конгресу, що почне працювати в 2023 році. Зокрема лідер республіканців у Палаті представників, Кевін Маккарті, який сподівається отримати посаду спікера, заявив, що у питанні України він готовий працювати з демократами, але тільки якщо вони «бажають взяти наші витрати під контроль».

Сенатор-республіканець зі штату Огайо Роб Портман вважає, що власне перевірки та більша прозорість не завадять, а навпаки створять атмосферу довіри.

«Ми повинні мати підзвітність щодо допомоги. І я думаю, що ті з нас, хто підтримують Україну, повинні це підтримувати. Потрібна прозорість щодо того, куди йдуть гроші, як вони використовуються», – каже Портман у розмові з «Голосом Америки».

На його думку, перевірки не є способом уповільнити надання допомоги, насправді вони можуть спонукати США надавати більше, «знаючи, що допомога використовуватиметься розумно». Він додає, що важливість перевірок розуміють також і в українському уряді.

«Я знаю, що президент Зеленський і його посадовці добре розуміють, що потрібно мати прозорість, вони розуміють її важливість, тому вони залучили американську бухгалтерську фірму Deloitte, тому Світовий банк задіяний, тому ми запровадили моніторинг військового обладнання, щоб ми знали, куди воно йде», – каже Портман.

Сенатор, який бував в Україні після початку повномасштабного вторгнення, каже, що від американських військових у Польщі знає, що ведеться «безпрецедентний обсяг моніторингу, який вони проводять, щоб бути впевненими, що зброя потрапляє в потрібне місце в правильні руки».

«Тому я вважаю це доцільним зараз. Можливо, є способи, як ми можемо покращити цю перевірку, надати більше звітів до Конгресу та зробити процес більш прозорим, але це не має уповільнювати допомогу. Насправді це має дати нам впевненість у можливості продовжувати надавати допомогу, якої Україна зараз надзвичайно потребує не лише для того, щоб відбити російську агресію, але і для того, щоб надіслати сигнал усьому світу, що тиранія та авторитаризм не переможуть», – говорить сенатор Портман, який є співголовою та співзасновником Групи підтримки України в Сенаті та членом Комітету Сенату з міжнародних відносин.

15 листопада адміністрація Байдена направила до Конгресу на схвалення додаткове фінансування, де зокрема, Білий дім просить 37,7 мільярда доларів на підтримку України наступного року.

США надали Україні майже 66 мільярдів доларів з часу російського вторгнення, більша частина цієї суми передбачено на оборону.