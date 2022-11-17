Від «Україна потребує кращих літаків» до «ані цента більше». Реакції конгресменів США на інцидент у Польщі

В американському Конгресі розділилися думки щодо того, як ставитися до повідомлень про падіння ракет на територію Польщі, в результаті якої загинуло двоє людей.

Члени американського Конгресу обох палат і з обох партій, які підтримували Україну і до цього інциденту, покладають вину за падіння ракет на Росію, яка вторглася в Україну, і вважають, що Росію потрібно притягнути до відповідальності за те, що вона розпочала війну в Європі, від якої страждають і сусідні держави.

Ті ж сенатори і члени Палати представників, які були налаштовані скептично щодо необхідності підтримувати Україну, у цьому випадку ставили свої запитання ще голосніше та закликали припинити допомогу Україні як занадто дорогу і небезпечну ескалацією цієї війни до світового конфлікту.

Конгресмен-республіканець від штату Пенсильванія Браян Фіцпатрік сказав у розмові з «Голосом Америки», що незалежно від того, звідки прилетіла ракета, це провина Росії, «тому що це – російська війна».

«Україна захищається, і якби Росія не вторглася з самого початку, нічого б не сталося – в Україні, Польщі чи будь-якій іншій державі. Тож звичайно, у цьому винна Росія. Навмисне це було чи ненавмисне, по суті не має значення», – каже Фіцпатрік.

За його словами, США увесь цей час усвідомлювали ризик, що така подія може статися, і це ще сильніше має спонукати США вимагати справедливості.

«На жаль, це сталося. І це іще одна причина, чому Сполучені Штати, Європа та увесь світ повинні притягнути Володимира Путіна та цю жорстоку російську армію до відповідальності», – вважає член Конгресу США.

Його колега від Демократичної партії, Раджа Крішнамурті зі штату Іллінойс вважає, що українці захищалися, бо «росіяни запустили приблизно сотню ракет по енергетичній інфраструктурі України», яку російське керівництво методично знищує.

«Путін це зробив лише з однієї причини – щоб позбавити їх (українців) здатності залишатися взимку в теплі. Це нелюдяно, це варварсство, і ми маємо виступити одним голосом проти цієї агресії», – наголошує Крішнамурті у розмові з Українською службою «Голосу Америки».

Незалежний сенатор США Ангус Кінг від штату Мен вважає, що Україну потрібно підтримати, бо вона є єдиною, яка стоїть між президентом Росії Володимиром Путіним і його мрією про відродження радянської імперії.

«Якщо ми хочемо запобігти конфлікту в Європі, ми повинні зупинити Путіна в Україні. Ось чому Америка підтримує хоробрих українців, які борються за свою свободу, і чому ми повинні прийняти щорічний законопроект про оборону, щоб стримати амбіції Путіна зібрати новий Радянський Союз», – сказав сенатор, виступаючи у Конгресі.

Разом з тим, серед американських законодавців є і такі, які вважають, що допомога Україні є шляхом до Третьої світової війни, і що шляхом до миру є скінчити з допомогою. Таку думку, зокрема, висловила членкиня Конгресу від штату Джорджія Марджорі Тейлор Грін, яка представляє радикальне крило Республіканської партії.

У своєму твіті вона не згадує про те, що війну розпочала Росія, та вимагає миру від України.

«Ракетний обстріл, унаслідок якого загинуло двоє невинних людей у Польщі, ймовірно, був здійснений українською ППО. Ми повинні припинити дозволяти Зеленському вимагати гроші та зброю від платників податків США, поки він намагається втягнути нас у Третю світову війну. Не буде більше грошей для України. Настав час закінчити цю війну і вимагати миру», – твітує конгресменка Грін.

У своєму наступному твіті вона перейшла до іншої теми, яку підтримують і помірковані республіканці в Конгресі – вимоги перевірки витрат грошей Україною.

«Я закликаю перевірити кожну копійку, яка була надіслана в Україну. Це має бути зроблено якомога швидше для американського народу. Платники податків заслуговують на прозорість і мають знати, куди йдуть їхні гроші», – написала Грін.

Конгресмен-республіканець Трой Нелс від штату Техас також вважає, що війна в Україні може втягнути США у Третю світову. У своєму твіті він каже, що якщо українське керівництво знало, що це українська ракета потрапила на територію Польщі і свідомо вводило в оману партнерів у США, допомога Україні має скінчитись.

«Ракета, яка вбила двох людей у Польщі, ймовірно, була випущена ППО України. Якщо Зеленський знав і вирішив збрехати, найбільша загроза національній безпеці, з якою ми стикаємося, це Україна, яка втягує нас у Третю світову війну. Ані цента більше», – пише Нелс у своєму твіті.

Виступаючи у Конгресі за результатами своєї поїздки в Україну, однопартієць Нелса, сенатор-республіканець Роб Портман сказав, що потрібно дочекатись результатів розслідування щодо того, що сталося у Польщі, але незалежно від цих результатів, цей інцидент є нагодою для того, щоб «скасувати помилкові обмеження, які наклала адміністрація на військову допомогу Україні».

«Україна потребує кращих літаків, щоб розчистити своє небо від російських ракет та дронів, які постачаються з Ірану. І якщо російські ракети тепер обстрілюють територію країн НАТО, то в інтересах НАТО надати ці літаки Україні, які можуть надійти не від США, а від інших союзників», – сказав сенатор Портман під час свого виступу в Сенаті.

Сенатор-демократ від штату Меріленд Бен Кардін, який є членом комітету Сенату зі закордонних справ, каже у розмові з Bloomberg Radio, що не впевнений, чи адміністрація має якісь «обмеження» на типи зброї для України, але він також вважає, що Україна потребує додаткових можливостей для захисту від повітряних загроз.

«Росія постійно змінює свою стратегію. Вони спочатку хотіли захопити країну, а тепер виглядає, що вони хочуть знищити країну. Це залежить від типу загроз. І зараз виглядає, що більшість загроз походять від ракетних нападів. Тому протиповітряний захист – це те, що найбільше потрібно зараз для захисту України», – каже сенатор Кардін.

У середу, 16 листопада, під час засідання групи «Рамштайн», міністр оборони США Ллойд Остін сказав, що системи ППО допомагають Україні захистити мирне населення, а американські системи NASAMS мали 100% успіх в Україні із перехоплення російських ракет. Але він додав, що Україна потребує більше допомоги у захисті неба.

У вівторок, 15 листопада, Білий дім повідомив, що звернувся до американського Конгресу із проханням схвалити виділення 37,7 мільярда доларів на безпекову та іншу допомогу Україні, яка має надаватися протягом фіскального року 2022-2023, тобто до 1 жовтня наступного року.

Найбільшу частку цих грошей, майже 22 мільярди доларів – пропонується виділити на військове обладнання та інші потреби оборони України.

Згідно зі сайтом Пентагону, загалом Сполучені Штати виділили понад 19,3 мільярда доларів на безпекову допомогу Україні з початку урядування адміністрації Байдена. З 2014 року Сполучені Штати виділили на безпекову допомогу Україні понад 21,4 мільярда доларів та понад 18,6 мільярда доларів з початку російського вторгнення 24 лютого.

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