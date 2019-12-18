Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Україна

Палата представників Конгресу проголосувала за 700 мільйонів доларів допомоги для України - попереду розгляд у Сенаті

  • Голос Америки

Показати коментарі

Конгресвумен-демократка Марсі Каптур повідомила, що на 2020 рік Конгрес схвалив виділення Україні загалом 698 мільйонів доларів допомоги. Це на 2,3 мільйони більше, ніж торік. Голосування за законопроекти щодо фінансування роботи уряду США на 2020-й рік відбулись у Палаті представників напередодні. Надалі їх має розглянути Сенат США.

"У час коли весь світ спантеличений через політизацію питання фінансової підтримки України з боку адміністрації США, ці нові заходи з боку послідовного Конгресу дають сигнал про надійну та потужну двопартійну підтримку демократичного шляху України, вільної від Російської агресії. Конгрес не повинен дозволяти цій, або будь-якій адміністрації, знову незаконно затримати подібну підтримку", -йдеться у заяві Марсі Каптур.

Також Комітет із закордонних справ Сенату США у середу, 18 грудня підтримав проект жорстких санкції щодо Росії S.482, які один із співавторів законопроекту назвав "пекельними".

Дивіться також: Імпічмент: яку стратегію захисту обрали президент та його прихильники

Імпічмент: яку стратегію захисту обрали президент та його прихильники. Відео
Embed
Імпічмент: яку стратегію захисту обрали президент та його прихильники. Відео

No media source currently available

0:00 0:02:12 0:00
Direct link

Facebook Forum

Відео дня

Фільм до 70-річчя Голосу Америки Українською. Відео
Embed
Фільм до 70-річчя Голосу Америки Українською. Відео

No media source currently available

0:00 0:12:13 0:00

Фільм до 70-річчя Голосу Америки Українською. Відео

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG