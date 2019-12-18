Палата представників Конгресу проголосувала за 700 мільйонів доларів допомоги для України - попереду розгляд у Сенаті

Конгресвумен-демократка Марсі Каптур повідомила, що на 2020 рік Конгрес схвалив виділення Україні загалом 698 мільйонів доларів допомоги. Це на 2,3 мільйони більше, ніж торік. Голосування за законопроекти щодо фінансування роботи уряду США на 2020-й рік відбулись у Палаті представників напередодні. Надалі їх має розглянути Сенат США.

"У час коли весь світ спантеличений через політизацію питання фінансової підтримки України з боку адміністрації США, ці нові заходи з боку послідовного Конгресу дають сигнал про надійну та потужну двопартійну підтримку демократичного шляху України, вільної від Російської агресії. Конгрес не повинен дозволяти цій, або будь-якій адміністрації, знову незаконно затримати подібну підтримку", -йдеться у заяві Марсі Каптур.

Також Комітет із закордонних справ Сенату США у середу, 18 грудня підтримав проект жорстких санкції щодо Росії S.482, які один із співавторів законопроекту назвав "пекельними".

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