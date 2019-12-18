"Пекельні санкції" проти Росії підтримав Сенатський комітет із закордонних відносин

Комітет із закордонних справ Сенату США у середу, 18 грудня підтримав проект жорстких санкції щодо Росії S.482, які один із співавторів законопроекту назвав "пекельними". Не відомо, коли законопроект розгляне Сенат.

Законопроект під назвою Defending American Security from Kremlin Aggression Act (DASKA) було підтримало 17 голосами проти 5.

Відповідно до сайту Сенатського комітету із закордонних справ, пропоновані санкції включають заходи щодо російських банків, інвестицій у російські проекти зрідженого газу, кіберсектору Росії, державного боргу Росії, політиків та олігархів.

Пронували також санкції проти 24 агентів ФСБ у відповідь за затриманих Росією українських моряків.

Як відзначали у "Радіо Свобода", законопроект також передбачає створення Офісу кіберпростору та цифрової економіки в структурі Державного департаменту. Як раніше анонсував співавтор законопроєкту, сенатор-демократ Боб Менендез, цей новий орган "очолить дипломатичні зусилля, пов’язані з міжнародною кіберзлочинністю, доступом до інтернету, інтернет-свободою, цифровою економікою, кіберзлочинністю, засобами стримування та реакцією на кіберзагрози".

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