Трамп висилає з США 60 російських дипломатів, закриває консульство

Цей крок зроблений у зв'язку з отруєнням Сергія Скрипаля та його дочки у Британії





Як повідомили в понеділок американські ЗМІ, США висилають з країни 60 російських дипломатів у зв'язку з отруєнням колишнього російського подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки, які проживали у Великобританії.



Білий дім підкреслює, що відповідне рішення прийнято президентом Трампом після консультацій з офіційним Лондоном.

Повідомляється також, що російське консульство в Сіетлі у штаті Вашингтон буде закрито.

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