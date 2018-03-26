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США

Трамп висилає з США 60 російських дипломатів, закриває консульство

  • Голос Америки

Цей крок зроблений у зв'язку з отруєнням Сергія Скрипаля та його дочки у Британії



Як повідомили в понеділок американські ЗМІ, США висилають з країни 60 російських дипломатів у зв'язку з отруєнням колишнього російського подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки, які проживали у Великобританії.

Білий дім підкреслює, що відповідне рішення прийнято президентом Трампом після консультацій з офіційним Лондоном.

Повідомляється також, що російське консульство в Сіетлі у штаті Вашингтон буде закрито.

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