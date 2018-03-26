Чи долучаться США до вислання російських дипломатів з європейських столиць?

Міжнародні ЗМІ, посилаючись на джерела у Білому Домі, повідомляють, що президент Дональд Трамп розглядає можливість вислання кількох російських дипломатів на знак солідарності з Британією у зв’язку з отруєнням 4 березня в англійському містечку Солсбері колишнього працівника російської служби розвідки Сергія Скрипаля та його доньки.

Президент завжди розглядає, як притягти Росію до відповідальності за її злісні дії. На цей час у нас немає оголошень.

Раніше коментатори зауважували, що Трамп не порушував теми звинувачень про застосування російської хімічної зброї у Солсбері, коли одним з перших лідерів країн Заходу у телефонній розмові привітав Володимира Путіна з перемогою на виборах.

Агенція Reuters каже, що має інформацію від неназваного джерела про те, що рішення у Вашингтоні очікують у понеділок, або згодом.

Також агенція цитує офіційного речника Білого Дому Раджа Шаха, який сказав, що США вирішують, як саме діяти, але він не подав жодних подробиць.

“Сполучені Штати твердо стоять разом зі Сполученим Королівством, засуджуючи обурливі дії Росії. Президент завжди розглядає, як притягти Росію до відповідальності за її злісні дії. На цей час у нас немає оголошень”, - сказав речник.

Дії США можуть залежати від того, якими будуть кроки інших західних країн, зокрема членів Європейського Союзу, які 23 березня оголосили про плани скоординованих дій.

Не усі країни ЄС заявляли про наміри висилати російських дипломатів, але минулого тижня в числі таких держав називали Францію, Польщу, Естонію, Литву та Латвію.

Лондон закликає союзників вислати насамперед агентів російських спецслужб, які діють під дипломатичним прикриттям, щоб, як кажуть британці, зруйнувати здатність Кремля здійснювати шпіонаж.

Експерт з питань безпеки та організованої злочинності Марк Ґалеотті, який працює у Празі, повідомляє, що можливість вислання дипломатів обговорює також уряд Чехії.

“За даними чеської служби безпеки BIS у російському посольстві у Празі працює близько 50 шпигунів. Сьогодні кабінет обговорює вислання декого з них у межах колективної європейської відповіді. Запізніло, але дуже вітається”, - написав Марк Ґалеотті у Twitter.

Москва заперечує причетність до нападу в Солсбері і у відповідь на вислання 23 російських дипломатів з Британії, вислала таку ж кількість британських дипломатів з Росії.

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