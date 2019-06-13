Росії вигідний потік екстремістів до Європи, - експерт США

Геополітичною метою Росії є послабити США і міжнародні альянси, зменшити дієвість міжнародних правил. Такою оцінкою поділився Майкл Карпентер, колишній посадовець Міноборони США, старший директор аналітичного Центру Байдена виступаючи, на слуханнях Гельсінської комісії в Конгресі США.

Карпентер застеріг проти активної співпраці в сфері протидії тероризму з Росією, якщо така співпраця включає проведення спільних операцій, або надання розвідувальної інформації.

Росія спонсує акти тероризму за кордоном, наголошує аналітик.

Він навів приклади російських дій в Україні, де "російська розвідка проводила напад за допомогою бомби встановленої в машині, щоб вбити офіцерів української військової розвідки на території України, контрольованій урядом. Один з таких нападів було здійснено на заповненій людьми вулиці в центрі Києва. СБУ звинувачує Росію у закладанні бомб у кафе та в громадських місцях в Одесі, Харкові та Херсоні", - заявив експерт.

Карпентер нагадав законодавцям США, що Росія надала ракети, пускову установку, навчання та персонал для збиття рейсу Малайзійських авіаліній МН17.

Москва не прагне стабілізації регіону - вплив Росії в якості посередника зростає, коли Іран та Хезболла дестабілізують регіон

"В Сирії Росія заявляє, що бореться з ІДІЛ, але її справжня мета – послабити вплив США в регіоні і посилити Асада, - переконаний експерт, - адже Росії вигідна неконтрольована міграція і потік екстремістів до Європи".

"Як би цинічно це не звучало, Москва не прагне стабілізації регіону, - наголошує Карпентер, - вплив Росії в якості посередника зростає, коли Іран та Хезболла дестабілізують регіон".

Боротьба Росії з тероризмом на Північному Кавказі зводиться в основному до фізичного знищення екстремістів. Не проводиться кампанія інтеграції регіону, інформаційна кампанія, не зважається на шкоду мирному населенню. Росія часто вживає принцип "колективної відповідальності", "інколи навіть вибиваючи родичів осіб, яких підозрюють у тому, що вони є бойовиками". Стратегічно – це лише посилює радикалізацію, вважає експерт.

Часто Росія виправдовує боротьбою з екстремістами придушення дисидентів. Так, "мати-одиначку було ув'язнено за звинуваченнями в екстремізмі, за критичний коментар в соцмережах стосовно анексії Криму", - говорить експерт. Росія також зловживає міжнародною системою виявлення злочинців – Інтерпол.

Слухання Комісії США з питань безпеки та співпраці в Європі (Гельсінської комісії США) на тему "Російський контрпродуктивний контртероризм" відбулись 12 червня в будівлі Конгресу США.

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