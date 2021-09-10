Корабель-робот ВМС США здійснив випробувальний постріл

Міністерство оборони США розмістило відео пострілу ракетою SM-6, здійсненого з новітнього американського корабля-робота.

"Такі інновації рухають спільні спроможності вперед", - йдеться у дописі.

Цей надводний корабель, створений Службою стратегічних можливостей та ВМС США "діє в різних сферах і охоплює різні служби", - пояснили в Пентагоні.

​Роботизований корабель USV Ranger діє без команди і не потребує присутності людей на борту. За основу корабля взято судно швидкісної доставки, яке часто використовують для постачання вантажів на нафтовидобувні платформи, пише журнал Popular Science.

Програма під назвою "Флот-володар привидів", в рамках якої проводяться тестування, почала свою роботу в 2017 році. Тестування мають перевірити синхронність роботи радарів, зброї та управління кораблем а також точність пострілу, взакує видання з посиланням на інформацію Пентагону.

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