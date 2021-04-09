Два кораблі США прибудуть у Чорне море, повідомляє МЗС Туреччини

Сполучені Штати поінформували Туреччину про те, що два американські військові кораблі пройдуть через турецькі протоки і перебуватимуть у Чорному морі до 4 травня. Про це заявила Анкара у п’ятницю.

«Один із бойових кораблів США прибуде у Чорне море 14 квітня, а інший - 15 квітня, - пишуть турецькі ЗМІ з посиланням на інформацію від посадовця Міністерства закордонних справ Туреччини. - Вони вийдуть 4 та 5 травня, відповідно».

Про те, що Сполучені Штати розглядають можливість надіслати кораблі у наступні кілька тижнів, стало відомо напередодні. CNN із посиланням на неназваного посадовця оборонного відомства США, повідомляє, що таким чином Вашингтон може продемонструвати підтримку Україні на тлі нарощування військової потужності Росії на її кордонах.

«ВМС США регулярно діють у Чорному морі, але розміщення військових кораблів нині надіслало б особливий посил Москві, що Сполучені Штати пильно стежать» - цитує CNN посадовця.

Згідно з міжнародною конвенцією Монтро 1936-го року, країни мають заздалегідь повідомляти Туреччину про свої наміри пройти протоками Босфор та Дарденалли. За словами міністра закордонних справ Туреччини, відповідне повідомлення Вашингтон надіслав ще 15 днів тому.

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