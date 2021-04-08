США розглядають можливість відправки до Чорного моря бойових кораблів

Сполучені Штати Америки розглядають можливість у наступні тижні відправити до Чорного моря бойові кораблі на знак підтримки України. Про це повідомляє американський канал CNN з посиланням на посадовця Міноборони США.

Джерело каналу також повідомило, що ВМС США продовжують польоти літаків-розвідників у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем. Літаки слідкують за діями ВМС Росії та рухом військ у Криму.

Між тим російська інформаційна агенція ТАСС повідомила, що прес-служба Європейського командування Збройних сил США не підтвердила повідомлення каналу CNN.

Раніше посадовці міністерств оборони 5 країн НАТО заявили, що дестабілізуючі дії Росії підривають деескалацію, домовлену за посередництва ОБСЄ. Про це повідомило посольство США в Україні.

Високопосадовці підтвердили своє зобов’язання проводити навчання та продовжувати підтримувати збройні сили України, щоб допомогти військовикам наростити міць, аби боротись за збереження територіальної цілісності України та продовжувати рухатись у напрямку сумісності з НАТО.

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