"Застрягли між двома ворожими силами". Оглядачі коментують ситуацію з біженцями на кордоні Польщі та Білорусі

Уряд Польщі раніше повідомив про спроби прориву кордону групою мігрантів з боку Білорусі. Як заявляють у Польщі, події на кордоні відбуваються "під наглядом та контролем білоруських служб".

Міністерство національної оборони Польщі повідомляє, що на кордоні з Білоруссю перебувають 12 000 військових Польщі, підвищено стан готовності загонів територіальної оборони. "Ми готові захистити польський кордон" - заявили в уряді Польщі.

Сьогодні Станіслав Зарин, речник міністра-координатора розвідслужб Польщі також заявив, що мігранти буцімто перебувають під "жорстким контролем військових одиниць Білорусі", які ухвалюють рішення щодо того, що робитимуть мігранти. "Це черговий приклад ворожої активності режиму, спрямованої проти Польщі", - заявив Зарин.

Численні оглядачі вказують, що нове загострення на кордоні є результатом тривалої кампанії з боку Білорусі.

"Місяцями Білорусь заманювала мігрантів до небезпечної подорожі через ліс до Польщі та Литви, - це ледь прихована помста за підтримку цими країнами опозиції. Сьогодні схоже, що білоруські військові спрямовують тисячі осіб до польського кордону. Значна ескалація", - пише московський кореспондент Financial Times Макс Седдон.

Сафа Мсехлі, речниця Міжнародної організації з міграції у понеділок заявила, що ситуація на кордоні між Польщею та Білоруссю викликає надвзичайне занепокоєння. "Мігрантів не можна перетворювати на інструмент, - заявила Мсехлі. - Права людини та безпека є головним пріоритетом".

"Дуже моторошні відео з кордону між Польщею та Білоруссю. Ці родини застрягли між двома дуже ворожими силами", - пише про ситуацію репортерка BBC Стефані Хегарті.

"Картинки з кордону Білорусі та Польщі викликають значне занепокоєння. Ми багаторазово заявляли, що використання біженців та мігрантів для досягнення політичних цілей є неприйнятним і має припинитись. Час діяти - ми закликаємо Білорусь уникати створення загрози для життів", - заявили сьогодні в Агентстві ООН у справах біженців.

Як повідомляє "Радіо Свобода", Польща, Литва та Латвія влітку зіткнулася з великою міграційною кризою на кордоні з Білоруссю, коли щодня кордон намагалися перетнути десятки вихідців із Сирії, Іраку та інших країн Близького Сходу. Їх доставляли до Мінська літаками, а потім вивозили на кордон з ЄС і пропонували перейти його пішки, щоб потім отримати притулок до ЄС. Влада ЄС вважає, що до перекидання мігрантів прямо причетні білоруські силовики і оточення Олександра Лукашенка. Офіційний Мінськ будь-які зумисні дії заперечує.

Між тим державна білоруська інформаційна агенція БелТА повідомляє, що за оцінками самих біженців, біля польського кордону нині перебуває близько 3000 мігрантів. За повідомленнями урядової агенції Білорусі, біженці нарікають на те, що їх не пускають до Європи.

У статті використано матеріали "Радіо Свобода", Interfax-Україна, БелТА.

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