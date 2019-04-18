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США

Зуби з Мексики, а зарплата - із США. Що ризикують втратити люди у разі закриття кордону між країнами-сусідами

Ділянка кордону між США та Мексикою у Каліфорнії

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"Хто взагалі собі може дозволити лікувати зуби в США?", - каже місцевий мешканець

Сан-Ясідро - найбільший в світі контрольно-пропускний пункт. О п’ятій вечора потік людей досягає максимуму. Усі поспішають на автобус, який, за 10 хвилин, з Америки довезе додому у Мексику.

Закриття кордону кардинально змінить життя цих людей.

"У мене родичі на мексиканському боці. Я хочу їх бачити", - каже Каріля з Сан-Дієго.

"Як я добиратимуся до школи? У нас половина учнів школи з Тіхуани", - каже Кейра з міста Тіхуана.

Найбільше американський кордон пересікають мексиканці, які повертаються з роботи.

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"Я працюю у будівельному магазині, також підробляю малярем, зкошую траву", - роповідає Хав’єр з Тіхуани, додаючи, що більшість його колег теж прибувають на роботу з Мексики.

Ресторани, готелі, підприємства, будівничі фірми, у кожній з цих галузей більша частина робітників з Тіхуани. У Сан-Дієго вони працюють за мінімальну зарплату, тобто 11 з половиною доларів на годину, і, переважно, на роботах, на які важко найняти американців.

Наші бізнеси переплітаються, офіси розташовані з обох боків кордону

"Наші бізнеси переплітаються, офіси розташовані з обох боків кордону, робітники перетинають кордон. Наша робоча сила дуже мобільна", - каже Паола Авіла, віце-президент Регіональної торговельної палати Сан-Дієго

Рух на кордоні відбувається не лише в одному напрямку. Американець Пітер щойно повернувся з Тіхуани, де лікував зуби.

"Стоматологія там в рази дешевша. Хто взагалі собі може дозволити лікувати зуби в США?. Мені наклали шви, за 6 тижнів їх треба буде знімати, тому якщо перекриють кордон я не зможу поставити коронку", - розповідає мешканець СанДієго, Пітер.

Лікуватись у Тіхуані – популярна практика серед мешканців Сан-Дієго. У двох містах, розділених кордоном, навіть діє спільне медичне страхування. Ті, хто легально працюють і живуть у США, купляють страховий поліс на американській стороні, медичні ж послуги вони отримують в Мексиці, за значно менші кошти

Стоматологія там в рази дешевша. Хто взагалі собі може дозволити лікувати зуби в США?

"Ми обслуговуємо 70 тисяч клієнтів, вони отримують допомогу на мексиканській стороні. Закриття кордону позбавить їх цієї можливості", - каже Франциско Карильйо, Президент медичної страхової компанії SIMNSA

Карильйо розповідає, що їх пацієнти – люди, які працюють легально в США, але не можуть собі дозволити дорогого лікування

"Вони працюють у сфері обслуговування: готелі, ресторани, нерідко за мінімальну платню. А вартість життя у Сан-Дієго одна з найвищих у всій країні".

О шостій вечора з Америки до Мексики прямує і Ричард. Американець працює механіком на морських суднах у Сан-Дієго, але домом обрав містечко Розаріто в Мексиці.

Минулого літа закриття кордону лише на кілька годин коштувало приватному бізнесу Сан-Дієго понад 5 мільйонів доларів

"Порівнювати не можливо. Якби я знімав у Каліфорнії такий будинок, який знімаю у Мексиці, платив би у шість разів більше. Я перетинаю кордон щодня. Це важко. Мені доводиться прокидатися о 2-30 ранку, виходжу з дому о третій", - каже Ричард.

Для місцевих, кордон це лише умовність, адже прикордонні міста пов’язують сильні торговельно-економічні відносини, від яких отримують вигоду і мексиканці і американці.

Виробництво відбувається по обидва боки кордону. У нас інтегрована система постачання

"Сільське господарство, наприклад, дуже важливе... Через кордон проходить багато товарів. Ми імпортуємо багато сільськогосподарської продукції, для ресторанів та ринків. Виробництво відбувається по обидва боки кордону. У нас інтегрована система постачання", - відзначає Паола Авіла, віце- президент Регіональної торговельної палати Сан-Дієго.

Минулого літа закриття кордону лише на кілька годин коштувало приватному бізнесу Сан-Дієго понад 5 мільйонів доларів. Підприємці запевняють, навіть виділений президентом рік на те, щоби Мексика вирішила питання нелегальної імміграції не є заспокоюючим фактором, адже для бізнесу головне планування і загроза закриття є нищівною для інвестицій.

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