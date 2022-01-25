Міноборони США: посилення військ Росії на кордонах України, Білорусі "послідовне, але не різке"

Росія послідовно посилює угрупування військ поблизу кордонів України та Білорусі. Про це у вівторок заявив речник Міністерства оборони США Джон Кірбі.

"Я би сказав, що ми спостерігаємо послідовне накопичення бойової сили з боку Росії у західних частинах їх країни навколо кордонів з Україною та Білоруссю, я би сказав послідовне, але не різке".

У Білому домі наголошують, що Москва може вдатись до нового вторгнення у будь-який комент.

Як повідомляв "Голос Америки", напередодні Кірбі заявив, що Росія додає батальйонно тактичні групи до сил на кордоні України.

"Так, їх стало більше. Абсолютно", - сказав Кірбі у відповідь на питання журналіста, чи спостерігають США ескалацію з боку Москви.

"Вони продовжують додавати батальйонно-тактичні групи до їх західного кордону, до кордону з Україною, і також у Білорусі. Кількість [військових] там збільшується. Тож вони не лише не демонструють жодних ознак деескалації, але насправді додають більше військових сил (force capability - англ.)", - сказав Кірбі.

У Міноборони США також повідомили про приведення у стан підвищеної готовності до можливої відправки до Східної Європи, де на американських військових може буде покладено місію посилення східного флангу НАТО.

Раніше в інтерв'ю BBC секретар РНБО Олексія Данілов звернув увагу на розбіжності серед країн Заходу у рівні оцінки загрози з боку Росії, та пояснив позицію окремих країн внутрішніми та геополітичними процесами.

Як повідомляється, Данілов також заявив, що ситуація є абсолютно контрольованою, а для уряду України "немає нічого нового в тому, що відбувається".

Росія заперечує плани поновлення вторгнення в Україну.

Речниця МЗС Росії Захарова напередодні заявила, що Україна сприймається Заходом як інструмент впливу, проведення своїх інтересів у регіоні, дестабілізації ситуації, впливу.

"Немає фактів, що доводять нашу агресію, якесь порушення нами міжнародного права, непартнерські відносини", - заявила Захарова.

У статті використано матеріали Известия, BBC.