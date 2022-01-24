Речник Міноборони США заявив про посилення військ Росії на кордоні з Україною

Росія додає батальйонно тактичні групи до сил на кордоні України. Про це речник Пентагону Джон Кірбі заявив у понеділок.

За словами Кірбі, Сполучені Штати Америки не спостерігають деескалації з боку Росії.

"Так, їх стало більше. Абсолютно", - сказав Кірбі у відповідь на питання журналіста, чи спостерігають США ескалацію з боку Москви.

Тож вони не лише не демонструють жодних ознак деескалації, але насправді додають більше військових сил

"Вони продовжують додавати батальйонно-тактичні групи до їх західного кордону, до кордону з Україною, і також у Білорусі. Кількість [військових] там збільшується. Тож вони не лише не демонструють жодних ознак деескалації, але насправді додають більше військових сил (force capability - англ.)", - сказав Кірбі.

У Міноборони США також повідомили про приведення у стан підвищеної готовності до можливої відправки до Східної Європи, де на американських військових може буде покладено місію посилення східного флангу НАТО.

При цьому Кірбі повторив позицію президента США Джо Байдена, що американські військові не будуть відправлятись до України у разі повторного російського вторгнення.

За словами Кірбі, у разі нового вторгнення Росії до України, на Москву чекатимуть здебільшого "економічні наслідки".

Раніше в інтерв'ю BBC секретар РНБО Олексія Данілов звернув увагу на розбіжності серед країн Заходу у рівні оцінки загрози з боку Росії, та пояснив позицію окремих країн внутрішніми та геополітичними процесами.

"Кожна країна живе у своєму політичному середовищі. В кожній країні відбуваються свої процеси, в тому числі політичні. Сьогодні є ситуація післяковідної політики, ситуація, пов'язана з Китаєм, Тайванем, багато чого відбувається у світі. Відбулися зміни в Німеччині, вибори у Франції. Тобто внутрішньополітичні події, які відбуваються в багатьох країнах світу, вони є в деяких випадках домінантою тих чи інших процесів", - заявив Данілов.

Як повідомляється, Данілов також заявив, що ситуація є абсолютно контрольованою, а для уряду України "немає нічого нового в тому, що відбувається".