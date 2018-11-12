NYT: В КНДР виявлено декілька таємних ракетних баз

Північна Корея має 16 прихованих баз і просуває на них свою програму з розробки балістичних ракет, повідомляє The New York Times.

Ці бази було ідентифіковано на зображеннях, зроблених з комерційних супутників. Кадри, зроблені з супутників, вказують, що КНДР вдалась до масштабного обману: Північна Корея запропонувала розібрати майданчик для запуску – цей крок було розпочато, але потім зупинено – водночас, вона продовжує розбудовувати більше десятка інших об'єктів, які можуть проводити запуски ракет зі звичайними та ядерними боєголовками, зазначає видання.

КНДР припинила випробувальні запуски ракет, що відзначав на прес-конференції минулого тижня президент Дональд Трамп. Однак, посадовці розвідки США вказують, що триває виробництво ядерних матеріалів, нової ядерної зброї та ракет, які можна встановити на пересувні пускові установки і заховати на таємних базах в лісі.

Всіх турбує, що Трамп прийме невигідну угоду – вони дадуть нам один тестовий майданчик і розберуть декілька інших об'єктів, а натомість отримають мирну угоду", яка формально завершить Корейську війну

The New York Times також нагадує своє минулорічне повідомлення, що Пентагон припинив програму встановлення невеликих недорогих супутників нового покоління, які б могли повідомляти про переміщення мобільних ракет в Північній Кореї.

Таємні бази балістичних ракет було описано в докладному дослідженні американського аналітичного центру Center for Strategic and International Studies (CSIS).

Дослідник CSIS Віктор Ча наголошує, що ці бази є діючими. "Ці бази не заморожено, - говорить Ча. – Робота триває. Всіх турбує, що Трамп прийме невигідну угоду – вони дадуть нам один тестовий майданчик і розберуть декілька інших об'єктів, а натомість отримають мирну угоду", яка формально завершить Корейську війну.

Державний департамент відреагував на це дослідження, наголосивши, що ці об'єкти потрібно розібрати. "Президент Трамп чітко зазначив, що, якщо Голова Кім виконає свої обіцянки, включаючи повну денуклеаризацію та скасування програми балістичних ракет, для Північної Кореї та її народу буде набагато більш яскраве майбутнє", - йдеться в письмовій заяві Держдепу для видання.

Раніше цього місяця Північна Корея виступала з погрозами відновити державну політику, спрямовану на розвиток ядерної програми, якщо США не скасують економічні санкції, накладені на країну.

Міністерство закордонних справ країни заявило, що Північна Корея стикається з тиском з боку США та Південної Кореї, які намагаються відмовити її від ядерної програми.

Північна Корея не погрожувала вийти з поточних ядерних переговорів із Вашингтоном, але натякнула на можливість повернення до розвитку ядерних потужностей.

У цій заяві вперше прозвучала можливість відновлення Північною Кореєю випробування ядерної зброї та подальшого розвитку програми з того часу, як лідер країни Кім Чен Ин підписав нову державну політику, повідомляє NBC News.

Заява Міністерства закордонних справ, видана від імені директора Інституту американських досліджень Міністерства, стверджує, що «поліпшення відносин і санкції не сумісні», повідомляє NBC News.

"Америка вважає, що її постійні «санкції та тиск» призводять до "денуклеаризації". Ми не можемо не сміятися над такою дурною ідеєю", – сказано в ній.

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