Королева підтримала прагнення принца Гаррі та Меган Маркл до самостійного життя

Королівська родина "повністю підтримує бажання" принца Гаррі та Меган Маркл "створити нове життя для молодої сім'ї". Про це оголосила британська королева після зустрічі королівської родини у понеділок.

"Хоча ми б хотіли, щоб вони залишились працювати в якості членів Королівської родини повний час, ми поважаємо і розуміємо їх бажання вести більш незалежне життя як сім'я, залишаючись цінною частиною моєї родини", - написала королева.

"Гаррі та Меган чітко дали зрозуміти, що не хочуть покладатись на державні кошти у їх новому житті", - йдеться у заяві.

Перехід відбуватиметься поступово. Під час перехідного періоду, герцог та герцогиня Сассекські проводитимуть час в Канаді та Британії. Деталі переходу буде оформлено найближчими днями, йдеться у повідомленні королеви.

8 січня принц Гаррі та його дружина Меган оголосили про намір вийти з королівської родини та працювати, щоб стати фінансово незалежними.

Вони не назвали причину свого рішення. Водночас у 2019 році герцог критикував медіа через "цькування" його дружини. Він порівнював ставлення представників ЗМІ до Маркл із їхнім ставленням до його матері, принцеси Діани, яка загинула в автокатастрофі у 1997 році.

Британський принц Гаррі і американська акторка Меган Маркл одружилися у травні 2018 року. Через рік у герцога і герцогині Сассекських народився хлопчик – Арчі Гаррісон Маунтбаттен-Віндзор.

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