Королівське весілля – подробиці

Принц Гаррі та його американська дружина Меґан вирушили в каретній процесії по місту Віндзор після одруження в суботу у сліпучій церемонії перед членами британської королівської родини, знаменитостями та мільйонами телеглядачів із усього світу.

Пара поцілувалася на сходах Свято-Георгіївської каплиці, перш ніж сісти в карету 19-го століття для проїзду по Віндзору, де десятки тисяч людей вийшли на вулиці, щоб поглянути на молодят.

Гаррі та Меґан були проголошені чоловіком і дружиною в каплиці в середньовічному замку Віндзора архиєпископом Кентербері Джастіном Велбі.

Їх блискучий союз приносить міру сучасного голлівудського гламуру в монархію, що відбилося на церемонії, яка поєднала сучасність та давні обряди королівського дому, який простежує свою лінію ще в 1066 році.

Маркл увійшла до каплиці без супроводу, одягнена в білу весільну сукню, створену британським дизайнером Клайре Веайт Келлер, з фатою і діамантовою тіарою на голові.

Принц Чарльз, спадкоємець престолу та батько Гаррі, супроводжував Маркл до вівтаря з середини каплиці, оскільки її батько, за офіційною версією, був занадто хворий, щоб бути присутнім.

Принц Гаррі мав схвильований вигляд і, здавалося, казав: «Дякую, тату» Чарльзу і «Ти маєш дивовижний вигляд!» своїй нареченій. Мати Маркл, 61-річна Дорія Раглен, пустила сльозу. Євангельний хор співав пісню американського співака Бена І. Кінга 1960-х років ні «Stand by me».

Молодята будуть відомі як герцог і герцогиня Сассекса, що ставить їх до старших лав британської королівської родини.

Поруч із традицією, були інновації, за британськими королівськими стандартами. 36-річна Маркл не присягалася підкорятися чоловікові; Гаррі, на три роки молодший від неї, носитиме обручку – на відміну від інших старших чоловіків королівської родини.

Дивіться також: Що говорять про Меган Маркл у її рідному місті