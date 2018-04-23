Подарунок королеві до Дня народження: герцогиня народила малюка

У понеділок, 23 квітня, Кейт Міддлтон та її чоловік принц Вільям привітали в світ ще одного хлопчика.

Повідомлення про народження малюка з'явилося на офіційній сторінці в Twitter Кенсінґтонського палацу.

Синок з’явився на світ у лікарні Святої Марії, розташованій в лондонському районі Паддінґтон.

Двоє старших дітей герцога та герцогині Кембриджських – принц Джордж, якому 22 червня виповниться чотири роки, та принцеса Шарлотта, якій у травні буде три роки також народилися в цій лікарні.

Гарний подарунок королеві Єлизаветі, яка у суботу відзначала свій День народження.

За повідомленням палацу, мати, (батько) і дитя - відпочивають.