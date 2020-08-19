Американський штат перетнув позначку в 10 000 смертей через коронавірус

У штаті Флорида за 6 місяців з часу першого офіційно зареєстрованого випадку захворювання на коронавірус зафіксовано понад 10 000 смертей пов'язаних із хворобою. Про це повідомляє місцева влада. За даними університетут Джонса Гопкінса, загалом у США налічується вже понад 172 тисячі померлих через хворобу та понад 5 мільйонів 500 тисяч випадків захворювання. За цими даними, перше місце за кількістю смертей через коронавірус посідає штат Нью-Йорк із понад 32 000 смертей.

Видання The Hill відзначає, що "попри загальне зростання кількості смертей, середня кількість нових випадків захворювання, які реєструються тижнево, зменшилась".

Як відзначив старший менеджер соціальних медіа американського каналу Ей-Бі-Сі, Іван МакМуррі, за кількістю смертей пов'язаних іх коронавірусом, штат Флорида випередив Німеччину.

Повідомляється, що коронавірус вийшов на 3-тє місце серед провідних причин смертності серед американців.

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