США нарощують виробництво дешевих і швидких тестів на коронавірус

Американські виробники активно нарощують виробництво дешевих, швидких, але менш точних тестів на COVID-19, розраховуючи до кінця року випускати по 100 мільйонів на місяць, що дозволить значно розширити тестування в школах і на робочих місцях.

За словами джерел у виробничому секторі і уряді, до кінця жовтня, ймовірно, буде зареєстровано понад півдюжини так званих тестів на антигени. В останні місяці регулюючі органи схвалили тести на антигени від компаній Abbott Laboratories, Becton Dickinson & Co, Quidel Corp і LumiraDX.

Як пояснюють джерела, з урахуванням збільшення виробництва і реєстрації нових тестів можна буде проводити до 200 мільйонів тестів на місяць.

Виробники чотирьох недавно затверджених тестів на антигени можуть виробляти близько 40 мільйонів тестів на місяць, але очікується, що до кінця року продуктивність збільшиться більш ніж удвічі.

На відміну від лабораторної молекулярної діагностики вартістю 100 доларів і вище, яка на даний час використовується найчастіше, тести на антигени можуть коштувати всього 5 доларів. Їх можна робити де завгодно і отримати результат за лічені хвилини. За словами експертів, це відкриває можливість регулярного обстеження у школах і на підприємствах навіть для безсимптомних носіїв, що є важливим інструментом стримування майбутніх спалахів.

Однак регулятори і експерти в області охорони здоров'я стурбовані надійністю тестів на антигени. Зазвичай вони виявляють вірус в 80-90 відсотках випадків, що нижче 95-відсоткових показників лабораторних тестів. Помилково негативні результати підвищують ймовірність того, що хворі люди можуть мимоволі поширювати COVID-19.

Крім того, поки недостатньо даних, щоб бути гарантувати, що нові тести можуть виявити вірус на ранній, предсимптоматичній стадії, що потенційно обмежує їх корисність.

Очікується, що цього місяця у США можна буде проводити по 3 мільйони тестів на коронавірус на день, приблизно половина з них - тести на антигени. У жовтні цей показник може вирости до 135 мільйонів в місяць, заявив високопоставлений чиновник на засіданні комісії Конгресу США у середу.

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