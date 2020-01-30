Міністр торгівлі США припустив, що через коронавірус до США повернуться робочі місця з Китаю

Міністр торгівлі США Вілбур Росс під час появи на телеканалі Fox News заявив, що сплеск поширення коронавірусу у Китаї може позитивним чином позначитись на економіці США, призвівши до повернення до країни робочих місць, які раніше було втрачено через переміщення виробництв певних продуктів до Китаю, або перехід на імпорт товарів з цієї країни.

Посадовець відзначив, що не хоче "святкувати через дуже прикру, дуже шкідливу хворобу", але "вона становить фактор, на який компанії мають зважити під час перегляду своїх каналів постачання".

"Це ще один фактор ризику, на який люди повинні зважити. Я вважаю, що він може пришвидшити повернення робочих місць до США, можливо також до Мексики", - наводить слова посадовця видання The Hill.

Коментар Росса викликав осуд низки оглядачів. При цьому у Міністерстві торгівлі відзначили виданню The Hill, що першим пріоритетом є взяття вірусу під контроль та надання допомоги постраждалим.

Раніше у середу глава Федерального резерву США Джером Пауелл (Jerome Powell) відзначив, що коронавірус є "дуже серйозною" проблемою, яка може стати на заваді економічному розвитку у східній Азії. Пауелл відзначив, що коронавірус матиме вплив на економіку Китаю "щонайменше у короткотерміновій перспективі".

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