4 000 випадків захворювання на коронавірус виявили за добу у штаті Флорида

У штаті Флорида повідомили про рекордне збільшення кількості захворювань на коронавірус. У четвер, 18-го червня, було зафіксовано 3207 випадків, а у п'ятницю, 20 червня, 4 тисячі. Про це повідомляє Департамент охорони здоров'я штату. Середній вік інфікованих - 37 років.

За словами науковців дитячого госпіталю у Філадельфії і Пенсильванського університету, Флорида може стати новим епіцентром коронавірусу в Америці, якщо мешканці не будуть дотримуватись соціальної дистанції у людних місцях і не носитимуть маски.

Флорида — один із трьох американських штатів, які цього тижня прозвітували про рекордну кількість випадків захворювань. Іншими такими штатами є Аризона і Техас.

У Флориді відкрили бізнеси у середині травня: бари й ресторани працюють на 50 відсотків. Спортзали, бібліотеки, музеї, магазини працюють на повну потужність

Нагадаємо, у Флориді відкрили бізнеси у середині травня і зараз штат перебуває на так званій другій фазі. Це означає, що бари й ресторани працюють на 50 відсотків. Спортзали, бібліотеки, музеї, магазини працюють на повну потужність.

Попри різке збільшення випадків захворювання, губернатор штату Флорида Рон де Сантіс не забов'язав мешканців носити маски, та не збирається закривати бізнеси вдруге. Він пов'язує збільшення кількості хворих зі збільшенням можливості тестування.

“Ресторани працюють вже шостий тиждень, але от зараз різке збільшення інфікованих. Я не думаю, що це причина. Ми не будемо закривати бізнеси”, - розповів Де Сантіс.

Тим часом станом на п'ятницю, 19 червня в штаті Аризона підтвердили 3,246 нових випадків, що стало новим рекордом штату. У Техасі зафіксовано 3,516 інфікованих у четвер, 18 червня.

Трамп в інтерв'ю каналу Fox заявив, попри збільшення кількості випадків у кількох штатах, країна не буде закривати економіку вдруге

“Ситуація виходить з під контролю, я думаю ці штати мають тиждень чи два аби вживати заходів щоб взяти все під контроль”, - розповів експредставник Управління по контролю за продовольством та медикаментами США (Food and Drug Administration - англ.) Скот Готліб в інтерв'ю CNBC.

Нагадаємо, президент Дональд Трамп в інтерв'ю каналу Fox заявив, попри збільшення кількості випадків у кількох штатах, країна не буде закривати економіку вдруге.

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