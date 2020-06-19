Трамп привітав американців із Днем скасування рабства - напередоні він заявив, що про свято "ніхто не чув"

День скасування рабства "нагадує нам як про неймовірну несправедливість рабства, так і про незрівнянну радість, яка супроводжуватла звільнення"

19-го червня 47 із 50 штатів Америки визнають Джунтінс (Juneteenth) - неофіційне свято визволення поневолених афроамериканців. Президент Дональд Трамп і перша леді Меланія Трамп привітали країну із цим днем.

"155 років тому, 19 липня 1865 року, афроамериканці в Техасі вперше почули праведні та давно очікувані слова…: "Всі раби вільні", - йдеться у привітанні, опублікованому Білим домом.

Попри те, що президент Авраам Лінкольн скасував рабовласництво у 1863 році, кілька південних штатів об'єднались у Конфедерацію і продовжували чинити опір Прокламації про звільнення, що спровокувало початок Громадянської війни у США. Після перемоги армії Півночі Техас став останнім штатом, який остаточно скасував рабство, де й відбулася ця подія 19 червня 1865 року.

Це насправді дуже важлива подія, важливий час. Але ніхто ніколи про неї не чув

Напередодні в інтерв'ю виданню Wall Street Journal президент США заявив, що він "зробив" свято дуже відомим, бо саме на цей день запланував свій передвиборчий захід (пізніше дату заходу було змінено на тлі критики - прим. ГА).

"Я зробив щось хороше: я зробив Джунтінс дуже відомим”, - заявив Трамп, - "Це насправді дуже важлива подія, важливий час. Але ніхто ніколи про нього не чув”.

Президент США також розповів виданню, що дізнався про значення свята від одного із агентів Секретної служби США. За його словами, він запитав своє оточення про свято, і ніхто не знав про нього.

Деякі американські користувачі соціальних мереж також стверджують, що раніше не знали про дану дату.

"Чорношкірі святкують Джунтінс з 1865-го року, але Трамп дізнався про нього лише минулого тижня, і тепер хоче попіаритись (take credit- англ.)", - прокоментував слова президента США коментатор каналу CNN Кіт Бойкін.

Сьогодні ж заява Білого дому відзначає, що День скасування рабства "нагадує нам як про неймовірну несправедливість рабства, так і про незрівнянну радість, яка супроводжуватла звільнення".

"Це одночасно і спогад про похмурий період нашої історії, і святкування неперевершеної здатності нашої країни здобути перемогу над темрявою. Ця здатність укорінена у фундаментальній доброчесності Америки - в істинах, на яких ми, як Нація, проголосили закінчення статусу підлеглих монарха і постали вільним і незалежним народом: всі люди створені рівними рукою Господа, всі наділені нашим Творцем правом на життя, свободу і прагнення до щастя", - наголошується у президентському документі.

"У Джунтінс, ми, як єдина нація, зобов'язуємося жити відповідно до наших вищих ідеалів і завжди прагнути до більш вільної і сильної країни, яка цінує гідність і безмежний потенціал всіх американців", - підкреслив Дональд Трамп.

Понад півтора століття після скасування рабства та Руху за громадянські права проти расової сегрегації 1954-1968 років, очолюваного Мартіном Лютером Кінгом, чимало афроамериканців продовжують говорити, що відчувають упередження та расову несправедливість на побутовому рівні та особливу жорстокість із боку поліції.

Саме вбивство білим поліцейським під час затримання афроамериканця Джорджа Флойда у Міннесоті наприкінці травня спровокувало початок масових протестів у США.

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