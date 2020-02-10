Як коронавірус вплине на виробництво iPhone, AirPods та Tesla

Аналітик фінансової компанії Wedbush Securities Ден Айвз каже, що за кожний тиждень, поки ці виробництва закриті, Apple втрачає 1 мільйон доларів.

Виробничі потужності, що без того зазвичай призупиняють роботу на час святкування Нового року за Східним календарем у січні, залишаються закритими через вірус - китайська влада не дозволила відкрити фабрики.

Через коронавірус 2019-nCoV фабрики у Китаї, що виробляють техніку iPhone та AirPods, американська компанія Apple може відчути значного удару, пише CNN.

Щодо бездротових навушників AirPods, то чимало магазинів уже відчули нестачу товару після сезону свят.

Водночас, в багатьох містах китайці поступово повертаються до роботи після вимушено подовжених новорічних канікул.

Так у Шанхаї завод автовиробника Tesla відновить свою роботу, повідомляє Reuters. Саме через затримку у виробництві акції компанії минулого тижня відчутно втратили у вартості.

Загалом захворювання вже зашкодило китайській економіці, що стрімко розвивалась за останні роки, а відтак вплив уже відчуває вся світова торгівля й виробництво.

Зокрема, 11-мільйонне місто Ухань, що став епіцентром зараження, а тому кілька тижнів перебуває на карантині, - це великий промисловий центр у Китаї, де розташовані чимало автомобільних заводів та університетів і дослідницьких центрів.

За останніми даними, через вірус загинули понад 900 людей, інфіковано близько 40 тисяч, - переважно у Китаї. Вже підтверджено, що заражено принаймні двоє українців.