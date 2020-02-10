Коронавірус виявили у другого українця на Diamond Princess, посольство евакуює українців з Уханю

У другого з українців на борту лайнера Diamond Princess виявили коронавірус 2019-nCoV, повідомляє офіційний сайт корабля. Всього ж на лайнері зафіксовані 66 нових випадків захворювання, 45 із них зафіксовано у японців.

Таким чином, загальна кількість заражених становить понад 130. Заражених евакуюють з корабля до місцевих лікарень неподалік Токіо.

Тих, хто залишився на кораблі, попросили залишатися в каютах, їм дозволяють ненадовго виходити на відкриті палуби. При цьому їх просять носити маски та триматися подалі один від одного поза каютами.

9 лютого в першого з українців на борту лайнера Diamond Princess виявили коронавірус 2019-nCoV, його зняли з лайнера.

Тим часом, уряд України вирішив евакуювати своїх громадян з китайської провінції Хубей через поширення штаму коронавірусу 2019-nCoV, повідомило посольство України в Китаї.

«У зв’язку зі стрімким поширенням територією провінції Хубей небезпечного коронавірусу (2019-nCoV), Урядом України прийнято рішення про евакуацію громадян України зі згаданої провінції, в якій запроваджено карантин, в Україну. З цією метою, Україною 11 лютого цього року планується спеціальний чартерний рейс за маршуртом: місто Київ – місто Ухань (КНР) – місто Київ», – йдеться в повідомленні.

Евакуація добровільна – з провінції вивозять тих українців, які виявили таке бажання. Посольство просить їх мати напоготові паспортні документи, бути на зв’язку та чекати на дзвінок або повідомлення від дипломатичної установи в чаті популярного в Китаї месенждера WeChat.

«Нагадуємо, що по поверненні в Україну на Вас очікує обов’язковий 14-денний карантин», – зазначають у посольстві.

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