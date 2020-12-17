Суд у Каліфорнії дозволив стрип-слубам не виконувати обмежень щодо коронавірусу

Суд у Каліфорнії дозволив стрип-клубам в окрузі Сан-Дієго не дотримуватись обмежень, оголошених губернатором через пандемію коронавірусу. Як повідомляє видання San Diego Tribune, суддя Вищої інстанції Джоель Вогфейл видав попередню заборону на обмеження в окрузі Сан-Дієго після того, як два стрип-клуби подали позов через карантинні обмеження.

Позивачам - клубам із стрип-послугами Pacers International Showgirls та Cheetahs Gentleman’s Club - минулого тижня влада наказала припинити роботу через порушення ними правил, повідомив канал NBC 7.

Суддя ж вирішив, що впродовж останніх п'яти тижнів ці клуби виконували свій власний протокол щодо коронавірусу.

У судовому рішенні вказано, що воно стосується бізнесів в окрузі Сан Дієго, “які надають ресторанні послуги” і виконують протоколи щодо безпеки "в обсязі, який не перевищує необхідного" для контролю за поширенням хвороби. Рішення набуло чинності негайно від моменту ухвалення.

Обмеження щодо роботи бізнесу у штаті Каліфорнія були ухвалені на початку грудня, щоб сповільнити поширення COVID-19. Вони передбачали заборону на три тижні на громадське харчування всередині приміщень, закриття барів, салонів, та закладів з іншими індивідуальними послугами.

За час пандемії губернатор Каліфорнії розділив територію штату на 5 регіонів, і якщо в якомусь регіоні спроможність лікарень приймати хворих падає нижче 15%, у тому регіоні починають працювати суворі обмеження. То ж офіс губернатора Каліфорнії висловив розчарування через рішення суду.

Влада округу Сан Дієго повідомила у Твітері, що потребує часу, аби проаналізування рішення суду.

“Допоки у нас не буде ясності в цьому питанні, ми призупинили примусові заходи для виконання обмежень щодо ресторанів, які надають розважальні послуги”, - йдеться у повідомленні влади графства Сан Дієго.

В день, коли суд дозволив певним закладам не слідувати карантинним обмеженням, у Каліфорнії від коронавірусу померло 393 особи, і виявили майже 52 тисячі нових випадків зараження.

Обмеження накладені через пандемію викликають протести у бізнесів, церков у США. Наприклад, наприкінці листопада пастори двох мега-церков у Каліфорнії тимчасово оголосили свої церкви “стрип-клубами” на знак протесту проти того, що влада дозволила стрип-клубам працювати, тоді як роботу церков заборонили.

Пастори зі сцени імітували стриптиз-танець із роздяганням, оголосивши про “ребрендинг” своїх церков.

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