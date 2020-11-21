Кількість випадків захворювання на коронавірус у США наближається до 12 мільйонів

За даними Університету Джонса Хопкінса, США наближаються до 12 мільйонів випадків зараження вірусом COVID-19. Нині цей показник вже становить 11 915 042.

"У цей момент, ми хочемо закликати кожного американця підвищити пильність", - сказала цього тижня доктор Дебора Біркс, координатор з реагування на коронавірус у Білому домі, коментуючи різке зростання кількості хворих США.

У п'ятницю американська фармацевтична компанія Pfizer та її німецький партнер BioNTech заявили, що подали заявку на екстрений дозвіл від Управління з контролю за продуктами та ліками США на використання вакцини COVID-19. Фармацевтичні компанії заявили, що готові розпочати розповсюдження протягом декількох годин після отримання дозволу.

Заявка надійшла після того, як компанії заявили, що тестування показує, що ефективність вакцини становить 95%, і на сьогодні не спостерігається серйозних проблем з її безпечністю.

Міністр охорони здоров'я та соціальних служб США Алекс Азар заявив у п'ятницю, що Управління з контролю за продуктами та ліками США може ухвалити рішення про екстрене використання вакцини у наступні тижні.

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