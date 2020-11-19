Вакцинування людей, які не вірять у коронавірус, буде проблемою - Фаучі

Директор Національного інституту алергій та інфекційних хвороб США Ентоні Фаучі заявив, що переконати вакцинуватись людей, які вважають, що коронавірус - це "фейкові новини", буде непросто.

"Вони дійсно не думають, що це проблема. Попри чверть мільйона смертей, попри понад 11 мільйонів заражень, попри 150 тисяч нових випадків щодня, вони не вірять, що він (коронавірус - ред.) - справжній. Це справжня проблема". Раніше, спілкуючись із виданням The New York Times, Фаучі казав, що "вражений" тим, що люди в деяких частинах країни й досі вважають пандемію несправжньою.

Раніше "Голос Америки" повідомляв про вже третю вакцину, яка під час випробувань показала обнадійливі результати.

За словами головного інфекціоніста країни, для вироблення колективного імунітету, щонайменше 75% населення повинно або перехворіти на коронавірус, або отримати щеплення.

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