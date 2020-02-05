Українців з Уханю евакуюють "найближчими днями" - посольство у Китаї

Евакуація громадян України з китайської провінції Хубей, де діє карантин через спалах коронавірусу 2019-nCoV, відбудеться "найближчими днями". Про це у відповіді на інформаційний запит Голосу Америки повідомило посольство України у Китайській Народній Республіці.

"Кількість громадян України, які перебувають у провінції Хубей та висловили бажання бути евакуйованими до України – 54 особи", - йдеться у повідомленні дипмісії.

Значні проблеми для наших громадян виникають у зв’язку зі скасуванням більшістю іноземних авіакомпаній рейсів до Китаю



Днями посольство отримало згоду від китайської влади на евакуацію громадян України українським чартерним рейсом з міста Ухань.

Наприкінці січня офіційний Пекін заборонив для китайських громадян виїжджати з міста Ухань і кількох прилеглих провінцій, але "обмежень щодо виїзду/вильоту за кордон іноземних громадян з інших регіонів Урядом КНР не запроваджувалось", - повідомили в українській дипмісії, - "Однак значні проблеми для наших громадян виникають у зв’язку зі скасуванням більшістю іноземних авіакомпаній рейсів до Китаю".

Раніше своїх громадян із Уханю евакуювала низка держав, серед яких США, Німеччина, Франція, Велика Британія, Канада, Австралія, Південна Корея, Туреччина, Єгипет, Індія та Росія.

Минулого тижня Україна вивезла своїх громадян з південного регіону Китаю, де не було оголошено карантин.

За останніми даними, кількість заражених коронавірусом сягнула, хвороба призвела до смерті людей.

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