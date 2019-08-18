Стартап обігнав компанії Маска та Безоса в "космічних перегонах"

Британський стартап OneWeb заявив, що отримав пріоритет на дозвіл Міжнародного союзу електрозв'язку (ITU) на використання певних частот для радіозв'язку між супутниками, необхідних для космічної мережі забезпечення широкополосного інтернет-зв'язку, повідомляють ЗМІ.

В отриманні доступу до частот, цей стартап обігнав компанії відомих мільярдерів Ілона Маска і Джефа Безоса, які змагаються, щоб побудувати першу комерційну супутикову інтернет-мережу. Така мережа дозволить отримати доступ до Інтернету навіть у тих місцях, де проводити наземний зв'язок надто витратно.

Для цього компанії планують запустити на орбіту тисячі невеликих супутників.

OneWeb вивела на орбіту шість таких невеликих супутників, розміром з пральну машинку, і продемонструвала ITU здатність їх скоординованої роботи впродовж 90 днів. Компанія планує запустити ще 30 супутників до кінця року.

Проект компанії Маска Starlink планує вивести на орбіту 12 000 невеликих супутників і вже вивела 50. Проект компанії Amazon Kuiper перебуває на ще більш ранній стадії, пише LA Times.

Після виділення спектру частот, OneWeb, інші компанії матимуть дбати, щоб їх сигнал не перетинався з сигналами OneWeb.

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