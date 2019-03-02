Пентагон просить 2 мільярди доларів для розбудови Космічних сил

2 мільярди доларів і 15 000 співробітників. Стільки Пентагон потребуватиме для створення нових Космічних сил США протягом п'яти років. 27 лютого Пентагон подав відповідну пропозицію до Конгресу.

“Сьогодні - історичний час для нашої країни, - привітав подання пропозиції виконуючий обов’язки глави Пентагону Патрік Шенеген. - Законодавча пропозиція Міністерства оборони про створення Космічних сил як шостого роду Збройних сил США є стратегічним кроком для забезпечення життєво важливих національних інтересів Америки в космосі», - написав він у Twitter.

«Наш підхід базується на прямолінійному баченні президента і передбачає ресурси, які швидше нададуть більші спроможності, щоб Сполучені Штати могли конкурувати, стримувати і, за потреби, перемагати в цих складних умовах», - наголосив посадовець.

Створення нового роду військ – Космічні сили – є одним з проектів, який просуває президент США Дональд Трамп. Тепер доля проекту залежить від рішення Конгресу.

Віце-президент США Майк Пенс в розлогій статті у виданні The Washington Post, опублікованій 1 березня, навів аргументи на користь необхідності створення Космічних сил.

«За останні 60 років Сполучені Штати створили найбільше в світі і найскладніше сузір’я військових та розвідувальних супутників, - пише посадовець. - І ми створили технології, щоб з Землі контролювати силу США у космосі, що надає нашим військовим та розвідникам стратегічну перевагу і підвищує точність, спритність та летальні спроможності наших військових.

Росія та Китай агресивно розробляють та розміщують об'єкти, включаючи протисупутникову зброю, авіаційні лазери, загрозливі орбітальні можливості та гіперзвукові ракети, які перетворили космос на воєнізований простір

Однак, космос, колись пустельний і неконкурентний, тепер заповнений і конфронтаційний», - відзначає Пенс.

Росія та Китай агресивно розробляють та розмщують об'єкти, включаючи протисупутникову зброю, авіаційні лазери, загрозливі орбітальні можливості та гіперзвукові ракети, які перетворили космос на воєнізований простір, наголошує високопосадовець.

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