Ракета SpaceX успішно доставила чотирьох астронавтів на МКС

Капсула "Команда Дракон" успішно пришвартувалась до Міжнародної космічної станції, через добу після запуску.

Астронавти НАСА Раджа Карі, Томас Маршберн та Кайла Беррон а також німецький астронавт Маттіас Маурер планують провести на борту шість місяців.

Цей переліт став історичним ще і тому, що відзначає політ у космос 600-тої людини за 60 років. 600-тою ообою в космосі став Маттіас Маурер.

На МКС нову команду зустрів астронавт НАСА Марк Ван Хей, який прибув на станцію на російській ракеті "Союз" в квітні. Хей перебуватиме на станціх майже рік. Також на МКС перебувають два російські астронавти.

Екіпаж станціх наразі становить сім осіб.

Новоприбулі астронавти замінили на МКС астронавтів США Шейн Кінборо та Меган МакАртур, астронавта Європейської космічної агенції Томаса Песке а також астроавта з Японії - Акіхіко Хошіде. Вони успішно повернулись на Землю раніше цього тижня, після шести місяців перебування на Міжнародні космічній станції.

Капсула SpaceX "Команда Дракон" доставила астронавтів, що повертались на Землю, у води Мексиканської затоки поблизу Флориди ввечері в понеділок. Оглядачі видзначають, що чотири астронавти брали участь в наукових дослідженнях, проводили виходи у відкритий космос. Під час свого перебування на МКС вони також зіткнулись із позаштатною ситуацією, коли двигуни російского модуля після швартовки зі станцією, раптово увімкнулись, що розвернуло станцію на 45 градусів.

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