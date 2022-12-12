Актуально
ЄС закликає до деескалації в Косові, США відправляють до Приштини послів після останніх сутичок
Європейський Союз 12 грудня закликав Косово й Сербію до зниження напруги в регіоні, передає балканська служба Радіо Свобода.
Голова зовнішньополітичної служби Євросоюзу Жозеп Боррель висловив впевненість, що обидві сторони «хочуть деескалації», і закликав їх до цього.
«Вони повинні повернутися до діалогу, вони повинні подолати цю схильність до вуличних боїв», – заявив він.
Спеціальний посол Сполучених Штатів на Західних Балканах Габріель Ескобар і радник Державного департаменту Дерек Чоллет, як очікується, приїдуть до столиці Косова Приштині 12 грудня. Там вони проведуть переговори з косовськими лідерами, щоб вивчити шляхи зниження напруженості в регіоні.
EULEX – місія Європейського Союзу, якій доручено патрулювати північне Косово – повідомила, що в суботу ввечері в одну з її броньованих машин була кинута світлошумова граната, але ніхто не постраждав. Боррель сказав, що це неприйнятно.
Посольства США в Приштині та Белграді заявили у спільній заяві, що Сполучені Штати «висловлюють глибоку стурбованість поточною ситуацією на півночі Косова».
Вже другий день 11 грудня вантажівки та інші великовантажні автомобілі перекривають кілька основних доріг, що ведуть до двох пунктів пропуску на кордоні з Сербією. Обидва переходи були закриті для руху.
Ситуація на півночі Косова загострилася після затримання колишнього сербського поліцейського Деяна Пантіча. Влада Косова звинуватила його в застосуванні насильства проти посадовців, які займалися підготовкою виборів до місцевих органів влади на півночі Косова.
Багато косовських сербів протестують проти проведення цих виборів, призначених після того, як близько 600 сербських представників залишили органи влади Косова на знак протесту проти рішення уряду про невизнання сербських автомобільних номерів.
Президент Сербії Александр Вучич звернувся до контингенту НАТО, розміщеного в Косові, із закликом схвалити введення туди сербських військових та поліцейських. Вучич каже, що таке право Сербія має відповідно до резолюції Ради безпеки ООН від 1999 року щодо врегулювання косовського конфлікту. Відповіді НАТО поки що немає. 11 грудня Вучич скликав екстрене засідання Ради національної безпеки.
Косово проголосило незалежність у 2008 році, а Сербія вважає регіон своєю територією. Незалежність Косова визнає половина держав-членів ООН, включно зі США та більшістю країн ЄС та НАТО. Водночас Україна та Росія не визнають незалежність Косова.
Всі новини дня
- Голос Америки
Зеленський представив Байдену ініціативу проведення Глобального саміту миру
Президент США Джо Байден в телефонній розмові з українським президентом Володимиром Зеленським підтвердив відданість США безпековій, економічній та гуманітарній допомозі України а також притягненню Росії до відповідальності за воєнні злочини і звірства, запровадженню витрат для Росії через агресію. Про це повідомили в Білому домі за результатами розмови президентів, що відбулась в неділю.
Зеленський подякував Байдену за "безпрецедентну" допомогу США і окреслив бачення української сторони щодо подальшої роботи в реалізації кроків, які дадуть змогу припинити війну. Президент України також виступив з ініціативою скликання Глобального саміту миру, повідомили в Офісі президента України. Байден, вказують у Білому домі, відзначив відкритість Зеленського до справедливого миру на основі принципів, викладених в Статуті ООН.
Новий пакет оборонної допомоги США Україні, оголошений минулого тижня, має обсяг 275 млн дол і надає пріоритетного значення протиповітряній обороні та боротьбі з дронами. США також 29 листопада оголосили про виділення 53 млн дол на підтримку енергетичної інфраструктури.
З початку російського вторгнення в Україну 24 лютого, яке Москва називає «спеціальною військовою операцією», Сполучені Штати надіслали Києву безпекову допомогу на суму близько 19,1 мільярда доларів.
Цього місяця законодавці США проголосували за те, щоб наступного року надати Україні щонайменше 800 мільйонів доларів безпекової допомоги.
США не заохочують "операції" України на території Росії, але допомагають українцям "відвоювати свою землю" - Кірбі
США не заохочують і не допомагають Україні здійснювати "операції" на території Росії, натомість Вашингтон намагається переконатись, що українці можуть захищати свої території та "відвоювати свою землю". Про це Джон Кірбі, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США у Білому домі, заявив у неділю в інтерв'ю американському телеканалу ABC.
"Від самого початку ми говорили про те, щоб стежити [за ситуацією] і пам'ятати про ризики ескалації цієї війни, тому що це не тільки не добре для українського народу, це не добре для наших інтересів, не добре для російського народу", - сказав Кірбі.
У відповідь на запитання ведучої про те, якими можуть бути подальші плани президента РФ Володимира Путіна, Кірбі сказав, що Білий дім "судить за вчинками", які свідчать, що він продовжує атакувати цивільну інфраструктуру, щоб "поставити українців на коліна".
Раніше на прохання прокоментувати можливі атаки українських безпілотників по російських воєнних аеропортах Кірбі заявляв: "Ми надаємо їм інформацію, щоб допомогти їм захиститися. Ми, звичайно, надаємо їм ресурси та матеріальну зброю, щоб захистити себе. Але вони самі ухвалюють рішення. [...] Коли ми даємо їм систему озброєння, вона належить їм, і те, де вони її використовують, як вони її використовують, скільки боєприпасів вони використовують [...] - це рішення України, і ми це поважаємо".
Минулого тижня стало відомо про пожежі на аеродромах у російських Саратовській, Рязанській областях та Курську. У Кремлі це пояснили атаками українських безпілотників. У Міноборони України вибухи офіційно не коментували. Деякі військові експерти припускають, що аеродроми дійсно могли атакувати дрони ЗСУ.
Водночас, днями із посиланням на неназване джерело британське видання The Sunday Times написало, що Пентагон більше не наполягає на тому, щоб Україна утримувалась від ударів по воєнних цілях на території Росії. Медіа повідомляє, що американське військове керівництво змінило свою позицію з цього питання після масованих атак РФ по містах та цивільній інфраструктурі України та через зменшення занепокоєнь щодо ймовірної ескалації війни, включаючи можливий конфлікт між Росією та НАТО або можливість використання ядерної зброї.
Як пише газета, це дало "зелене світло" для ударів українськими дронами по воєнній інфраструктурі на території РФ. Раніше, вказує The Sunday Times, Захід надавав Києву зброю на умовах використання її винятково на території України, включаючи території, окуповані Росією після 2014 року.
Раніше видання The Wall Street Journal із посиланням на неназваних американських офіційних осіб повідомляло, що США таємно модифікували новітні ракетні пускові установки HIMARS, які передали Україні, щоб їх не можна було використовувати для обстрілу Росії ракетами великої дальності, зокрема, ATACMS.
Міжнародне право дозволяє українським силам завдавати ударів по законним цілям навіть на території Росії, особливо по цілях, з яких російські сили атакують українську цивільну інфраструктуру, зазначає американський Інститут дослідження війни.
У п'ятницю Голос Америки повідомляв, що Білий дім оголосив про новий пакет безпекової допомоги Україні у 275 мільйонів доларів, а Палата представників Конгресу США затвердила проект оборонного бюджету на наступний рік, що передбачає 800 мільйонів доларів на підтримку Києва, а також регулярні перевірки допомоги Україні з боку інспекторів Пентагону, Державного департаменту США та Агентства міжнародного розвитку.
"Україна може розраховувати на Францію, скільки буде треба для повного відновлення суверенітету" - Макрон про розмову із Зеленським
"Україна зможе розраховувати на підтримку Франції стільки часу, скільки буде потрібно для повного відновлення її суверенітету та територіальної цілісності", - про це заявив президент Франції Емманюель Макрон після телефонної розмови із президентом України Володимиром Зеленським.
У Twitter Макрон додав: "Із президентом Зеленським ми провели підготовку до конференцій, які Франція проводить у вівторок: одна - міжнародна, мета якої задовольнити потреби України, щоб пережити зиму, друга - із французькими компаніями, які беруть участь у відбудові країни".
Нагадаємо, 3 грудня Макрон заявив, що союзникам по НАТО необхідно подумати про те, які гарантії безпеки вони можуть дати Росії, коли Моксва погодиться повернутися за стіл переговорів з Україною.
Тим часом, Зеленський у Telegram повідомив: "Синхронізували позиції напередодні онлайн-саміту G7 та конференції з підтримки України в Парижі. Обговорили реалізацію нашої десятикрокової формули миру, співпрацю щодо оборони та енергетичної стабільності України".
Раніше Голос Америки повідомляв, що у Парижі 13 грудня під час міжнародної конференції говоритимуть про гуманітарну допомогу та відбудову України.
Як сказав посол Франції в Україні Етьєн де Понсен, підготовкою конференції опікується президент Еммануель Макрон, й під час зустрічі буде визначено п'ять пріоритетів: "електроенергія, якість води, охорона здоров’я, транспортна інфраструктура і економіка в цілому".
"Ми маємо створити координаційний механізм, якщо хочете "Рамштайн" для енергетики, якщо ми цю аналогію проведемо. Як "Рамштайн" для військової сфери, оборонної, так і Париж для енергетичної сфери", заявив дипломат.
Делегація США відвідає Китай, Японію та Південну Корею
Помічник держсекретаря у справах Східної Азії та тихоокеанського регіону Деніел Крітенбрінк та старший директор Ради національної безпеки з Китаю та Тайваню Лаура Розенбергер відвідають Китай, Південну Корею та Японію 11–14 грудня, йдеться у повідомленні Держдепартаменту. У листопаді стало відомо, що державний секретар США Ентоні Блінкен відвідає Китай на початку 2023.
Раніше у Білому домі заявили про те, що Китай висловлює намір стабілізувати відносини зі Сполученими Штатами в короткостроковій перспективі, оскільки стикається із внутрішніми економічними проблемами та опором своїй політиці в Азії.
Невдоволення населення Китаю надмірно суворими карантинними заходами проти чергової хвилі COVID-19 вилилося в листопаді в найбільші за час правління Сі Цзіньпіна протести. Карантин також сприяв уповільненню економіки, повідомляє Reuters.
Координатор Білого дому в Індо-Тихоокеанському регіоні Курт Кемпбелл підкреслив 8 грудня, що Пекін зацікавлений у більш передбачуваних відносинах з Вашингтоном у «короткостроковій перспективі», зокрема тому, що налаштував проти себе багатьох сусідів з тихоокеанського регіону. Виступ Кемпбелла відбувся після оголошення про плани США посилити свою ротаційну військову присутність в Австралії.
Нова делегація, за повідомленням Держдепартаменту, допоможе «продовжити відповідально управляти конкуренцією між двома країнами та намітити потенційні галузі співпраці».
Форум