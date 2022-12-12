ЄС закликає до деескалації в Косові, США відправляють до Приштини послів після останніх сутичок

Європейський Союз 12 грудня закликав Косово й Сербію до зниження напруги в регіоні, передає балканська служба Радіо Свобода.

Голова зовнішньополітичної служби Євросоюзу Жозеп Боррель висловив впевненість, що обидві сторони «хочуть деескалації», і закликав їх до цього.

«Вони повинні повернутися до діалогу, вони повинні подолати цю схильність до вуличних боїв», – заявив він.

Спеціальний посол Сполучених Штатів на Західних Балканах Габріель Ескобар і радник Державного департаменту Дерек Чоллет, як очікується, приїдуть до столиці Косова Приштині 12 грудня. Там вони проведуть переговори з косовськими лідерами, щоб вивчити шляхи зниження напруженості в регіоні.

EULEX – місія Європейського Союзу, якій доручено патрулювати північне Косово – повідомила, що в суботу ввечері в одну з її броньованих машин була кинута світлошумова граната, але ніхто не постраждав. Боррель сказав, що це неприйнятно.

Посольства США в Приштині та Белграді заявили у спільній заяві, що Сполучені Штати «висловлюють глибоку стурбованість поточною ситуацією на півночі Косова».

Вже другий день 11 грудня вантажівки та інші великовантажні автомобілі перекривають кілька основних доріг, що ведуть до двох пунктів пропуску на кордоні з Сербією. Обидва переходи були закриті для руху.

Ситуація на півночі Косова загострилася після затримання колишнього сербського поліцейського Деяна Пантіча. Влада Косова звинуватила його в застосуванні насильства проти посадовців, які займалися підготовкою виборів до місцевих органів влади на півночі Косова.

Багато косовських сербів протестують проти проведення цих виборів, призначених після того, як близько 600 сербських представників залишили органи влади Косова на знак протесту проти рішення уряду про невизнання сербських автомобільних номерів.

Президент Сербії Александр Вучич звернувся до контингенту НАТО, розміщеного в Косові, із закликом схвалити введення туди сербських військових та поліцейських. Вучич каже, що таке право Сербія має відповідно до резолюції Ради безпеки ООН від 1999 року щодо врегулювання косовського конфлікту. Відповіді НАТО поки що немає. 11 грудня Вучич скликав екстрене засідання Ради національної безпеки.

Косово проголосило незалежність у 2008 році, а Сербія вважає регіон своєю територією. Незалежність Косова визнає половина держав-членів ООН, включно зі США та більшістю країн ЄС та НАТО. Водночас Україна та Росія не визнають незалежність Косова.