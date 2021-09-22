США проводять саміт щодо COVID-19, націлюючись на вакцинацію 70% населення землі

Президент Джо Байден в середу збирає віртуальний саміт з COVID-19 на полях Генеральної асамблеї ООН. Мета - посилити міжнародну координацію в боротьбі з пандемією коронавируса. Як повідомляє американський канал CNN, відкриваючи захід, Байден відзначив, що США стануть "арсеналом вакцинації" для світу.

"Ця зустріч спрямована на розширення і зміцнення наших спільних зусиль щодо боротьби з COVID-19 спираючись на попередні зустрічі світових лідерів і міністрів на таких форумах, як "Велика сімка" і "Велика двадцятка", щоб об'єднати громадянське суспільство, НДО, філантропів і промисловість а також світових лідерів і виробити спільне бачення боротьби з COVID-19", - заявила раніше прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

США планують пожертвувати ще 500 мільйонів вакцин консорціуму Pfizer-BioNTech іншим країнам світу, завдяки чому загальна кількість переданих доз перевищить 1 мільярд, повідомило Reuters.

США також підштовхують світових лідерів до підтримки того, що вони називають амбітними цілями щодо припинення пандемії COVID-19, включно з вакцинацією 70 відсотків населення планети до 2022 року.

Це випливає з проекту американського документа, який опинився в розпорядженні Reuters. План адресований країнам, міжнародним організаціям і групам приватного сектора, яких запрошено на віртуальний саміт.

Документ також просить країни, які володіють «відповідними можливостями» пожертвувати ще мільярд доз вакцин і прискорити доставку раніше обіцяних 2 мільярдів доз.

Напередодні високопосадовець Білого дому розповів журналістам, що США вже передали іншим країнам більше безплатних вакцин, ніж всі інші країни світу разом. У Білому домі наголосили, що вакцини із США не супроводжуються будь-якими вимогами до отримувачів.

Розроблений США документ закликає багаті країни забезпечити виділення не менше 3 мільярдів доларів в 2021 році і 7 мільярдів доларів у 2022 році на забезпечення готовності до вакцинації і боротьбу з нерішучістю щодо вакцин.

Інші ключові цілі включають щотижневе тестування принаймні однієї з тисячі осіб до кінця 2021 року і нарощування потенціалу для того, щоб у всіх медпрацівників був доступ до засобів індивідуального захисту, таких як маски.

Документ також закликає багаті країни виділити 2 мільярди доларів для збільшення поставок рідкого кисню, пожертвувати не менше 1 мільярда тест-систем для країн з рівнем доходу нижчим за середній і пожертвувати 3 мільярди доларів на терапевтичні препарати від COVID-19.

Незважаючи на ці зусилля, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш засудив у вівторок разючу нерівність в глобальному поширенні вакцин від COVID-19, назвавши її «непристойною».

«Велика частина населення багатих країн вакцинована. Більше 90 відсотків африканців все ще чекають першої дози, - сказав Гутерріш, звертаючись до Генеральної асамблеї ООН. - Це моральне звинувачення, винесене станом нашого світу. Це непристойно".

У статті використано матеріали Reuters.

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