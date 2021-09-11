У горил в американському зоопарку виявили COVID-19

Зоопарк міста Атланта, штат Джорджія повідомив про виявлення вірусу SARS-CoV-2, який викликає COVID-19, у кількох горил. Діагнозу передували характерні симптоми.

Лабораторія університету штату Джорджія проаналізувала передані зразки і попередньо вказала на позитивний діагноз. Нині очікуються результати тестів лабораторією в іншому штаті.

У зоопарку припускають, що тварини могли заразитись від від одного із доглядачів.

"Хоча відомо, що люди можуть передавати вірус тваринам таким як горили, і ці випадки мали місце в інших зоопарках, нині відсутні дані, які б давали підстави говорити, що тварини у зоопарках можуть передавати вірус людям", - відзначає сайт зоопарку.

У липні "Радіо Свобода" повідомляло, що у США через коронавірусне захворювання відправили на карантин леопардів у зоопарку міста Сан-Дієго в штаті Каліфорнія.

У статті використано матеріали The Hill, "Радіо Свобода".

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