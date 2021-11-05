Держдеп оголосив про проведення зустрічі міністрів закордонних справ щодо COVID-19

Державний департамент США 10-го листопада проведе віртуальну зустріч міністрів закордонних справ присвячену пандемії COVID-19. Текст заяви розміщено на сайті Держдепу США.

На думку Блінкена, міністерства закордонних справ мають відігравати центральну роль у завершенні пандемії, а нинішня криза стосується не лише здоров'я, а є також економічною, безпековою та гуманітарною.

Як відзначається, учасники зустрічі оцінять поточний стан відповіді на пандемію, вплив вірусу, та загрозу пандемій у майбутньому.

"Ми обговоримо зусилля для прискорення досягнення рівності щодо вакцин та їх впливу. Ми обговоримо необхідність сталого фінансування глобальної безпеки щодо охорони здоров'я. Ми також оцінимо роль посиленої співпраці на регіональному рівні та скоординованого політичного лідерства для поточної та майбутньої готовності та реагування", - відзначає заява.

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